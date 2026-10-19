Marseille, ⁠19. Okt (Reuters) - Nach gewaltsamen Protesten und Plünderungen am Wochenende haben die Behörden in Marseille ‌für Montag öffentliche Versammlungen und Demonstrationen verboten. Das Verbot gelte ⁠von ⁠12.00 Uhr bis 20.00 Uhr (MESZ), teilte die örtliche Verwaltung mit.

Bei landesweiten Protesten unter anderem gegen hohe ‌Lebenshaltungskosten war es am ‌Wochenende in mehreren französischen Städten zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten ⁠und der Polizei gekommen. Randalierer ‌plünderten Hunderte Geschäfte. ⁠Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Landesweit wurden mehr als 2000 ‌Personen festgenommen. ⁠Nach Angaben des ⁠Innenministeriums wurden über 600 Beamte verletzt.

(Bericht von Marc Leras, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)