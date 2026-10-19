Marseille verbietet Versammlungen nach Ausschreitungen
Marseille, 19. Okt (Reuters) - Nach gewaltsamen Protesten und Plünderungen am Wochenende haben die Behörden in Marseille für Montag öffentliche Versammlungen und Demonstrationen verboten. Das Verbot gelte von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr (MESZ), teilte die örtliche Verwaltung mit.
Bei landesweiten Protesten unter anderem gegen hohe Lebenshaltungskosten war es am Wochenende in mehreren französischen Städten zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Randalierer plünderten Hunderte Geschäfte. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Landesweit wurden mehr als 2000 Personen festgenommen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden über 600 Beamte verletzt.
(Bericht von Marc Leras, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)