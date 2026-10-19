Merck kauft britische Silence Therapeutics für 1,3 Milliarden Dollar

Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - ⁠Der Pharma- und Technologiekonzern Merck baut sein Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Erkrankungen mit einer Milliardenübernahme aus. Das Dax-Unternehmen kauft den britischen Biotechkonzern Silence Therapeutics für rund 1,3 Milliarden Dollar, wie Merck am Montag mitteilte. Den Aktionären des an der US-Technologiebörse Nasdaq notierten Unternehmens bietet Merck 20 ‌Dollar je Hinterlegungsschein (ADS) in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 82 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 30 Tage. Der Unternehmenswert abzüglich der Barmittel liegt bei 1,1 Milliarden ⁠Dollar. Finanziert werden ⁠soll die Übernahme durch neu aufgenommene Kredite.

Silence Therapeutics mit Sitz in London beschäftigt rund 80 Mitarbeiter in Großbritannien, den USA und Deutschland. Das Unternehmen ist auf sogenannte siRNA-Therapien spezialisiert, die gezielt die Aktivität krankheitsverursachender Gene unterdrücken. Der Abschluss der Übernahme ist für das erste Quartal 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und der ‌Aktionäre von Silence. Anteilseigner mit rund 14 Prozent der Stimmrechte ‌haben Merck zufolge bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Mit der Übernahme sichert sich Merck vor allem den Zugriff auf den Wirkstoff Divesiran, der vor dem Eintritt in die entscheidende Phase III der klinischen Entwicklung steht. ⁠Das Mittel wird zur Behandlung von Polycythaemia vera (PV) entwickelt, einer seltenen Form von Blutkrebs, bei ‌der der Körper zu viele rote Blutkörperchen bildet. ⁠In einer Phase-II-Studie habe Divesiran vielversprechende Ergebnisse gezeigt und die Zahl der erforderlichen Aderlässe bei den Patienten deutlich verringert, erklärte Merck-Pharmachef Danny Bar-Zohar.

Für den Konzern ist der Zukauf ein weiterer Schritt, um die Pharma-Pipeline nach früheren Rückschlägen in der Medikamentenentwicklung ‌wieder zu stärken. "Nach der Übernahme von SpringWorks Therapeutics ⁠im vergangenen Jahr richten wir unsere Pipeline ⁠weiter auf hochspezialisierte Bereiche mit ungedecktem Behandlungsbedarf aus", sagte Merck-Chef Kai Beckmann. Ziel sei es, ein weltweit führender Anbieter innovativer Spezialmedikamente zu werden.

Die Übernahme von Silence Therapeutics ist Teil einer Reihe größerer Zukäufe des Darmstädter Unternehmens. Erst im Juni hatte Merck den Kauf des US-Laborausrüsters Bio-Techne für umgerechnet 9,9 Milliarden Euro angekündigt. Es war der erste große strategische Schritt unter dem neuen Konzernchef Beckmann, der die Führung im Mai übernommen hatte. Mit Bio-Techne stärkt Merck seine Life-Science-Sparte. Im Pharmageschäft hatte der Konzern im vergangenen Jahr bereits den ⁠US-Krebsspezialisten SpringWorks für rund drei Milliarden Euro geschluckt.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)