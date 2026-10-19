Merz und Nvidia wollen KI in der Industrie vorantreiben

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung und der US-Technologiekonzern Nvidia haben eine engere Zusammenarbeit vereinbart, um die industrielle Nutzung von künstlicher Intelligenz in Deutschland massiv voranzutreiben. Wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Nvidia-Chef Jensen Huang am Rande des ersten "Invest in Germany"-Gipfels in Berlin bekräftigten, soll die Kombination aus deutscher Ingenieurskunst und modernster KI-Technologie den Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken. Ziel der Kooperation ist es, die digitale Transformation der deutschen Industrie, insbesondere des Mittelstands, zu beschleunigen und die technologische Souveränität des Landes zu sichern.

Merz betonte, dass Deutschland trotz der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen aus einer Position der Stärke agiere. Er rief die Unternehmen dazu auf, ihre wertvollen Industriedaten für KI-Anwendungen zu öffnen, um so die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Fertigung, des Maschinenbaus und der Automobilindustrie zu erhalten. Der Kanzler unterstrich dabei die strategische Bedeutung des Erhalts der industriellen Basis, die er als entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Volkswirtschaften sieht.

Nvidia investierte fast eine Milliarde Dollar in Deutschland

Jensen Huang, der Nvidia seit 1993 leitet, unterstrich das Vertrauen seines Unternehmens in den Standort Deutschland. Nvidia hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr fast eine Milliarde Dollar in Deutschland investiert und ist an zahlreichen Start-ups sowie etablierten Unternehmen beteiligt. Huang plädierte dafür, Daten als nationale Ressource zu begreifen, die nicht exportiert, sondern im Inland zur Entwicklung eigener "nationaler Intelligenz" genutzt werden sollte.

Der Nvidia-CEO warnte die Menschen und Betriebe in Deutschland davor, ihr Wissen und ihre kulturellen Werte abzugeben, um sie später als importierte Intelligenz zurückzukaufen. Stattdessen solle die KI dazu dienen, das vorhandene Fachwissen der deutschen Ingenieure zu ergänzen und zu skalieren, anstatt es zu ersetzen./chd/DP/he