Was bewegt die Aktie?

Die Rheinmetall-Aktie verliert am Montag rund 3,5 Prozent und hatte zwischenzeitlich etwa vier Prozent nachgegeben. Dabei fiel der Kurs auch unter die Tiefs vom Freitag. Dem aktuellen Rückgang gingen mehrere Tage mit kräftigen Kursgewinnen voraus, sodass die Bewegung zunächst als Konsolidierung einzuordnen ist.

Auf Unternehmensseite steht ein Zukauf in Rumänien im Mittelpunkt: Rheinmetall erhält gemeinsam mit der Schweizer Reederei MSC den Zuschlag für die Werft in Mangalia. Der Kaufpreis beträgt insgesamt rund 138 Millionen Euro. Rheinmetall erwartet den Abschluss der Transaktion in den kommenden Wochen; am Standort sollen zivile und militärische Schiffe entstehen.

Zunächst sind vier Marineschiffe geplant, anschließend soll die Werft auch für weitere Projekte dienen. Damit umfasst die Planung sowohl die ersten vier Schiffe als auch eine darüber hinausgehende Nutzung des Standorts. Wie erfolgreich sich das Vorhaben entwickelt, bleibt abzuwarten.

Bei den Kurszielen überwiegen unterdessen die Senkungen: Berenberg reduziert das Ziel von 1.600 auf 1.020 Euro. JP Morgan senkt von 1.500 auf 1.350 Euro, Barclays von 2.035 auf 2.000 Euro. Bernstein bestätigt am 19. Oktober das bisherige Ziel von 1.200 Euro; auch die Deutsche Bank hält an ihrem Kursziel fest.

Die genannten Ziele reichen damit von rund 1.000 bis 2.000 Euro und zeigen erhebliche Unterschiede in der Einschätzung. Mehrere Senkungen bei zugleich ausbleibenden Anhebungen sprechen für eine vorsichtigere Stimmung gegenüber der Aktie. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt inzwischen bei rund 24 und erscheint wieder relativ fair; eine Bewertung unter 20 wäre für einen Einstieg attraktiver.

Charttechnik

Rheinmetall hat die Marke von 1.000 Euro und vorherige Zwischenhochs überschritten. Damit gelang auch ein erster Ausbruch über die seit Beginn des Handelsjahres bestehende Abwärtstrendlinie. Der aktuelle Rückgang lässt sich zunächst als erneuter Test dieses Ausbruchsbereichs einordnen.

Wenn sich der Ausbruch im Bereich um 1.000 Euro bestätigt, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung des Kursanstiegs. Der nächste Widerstand liegt bei rund 1.200 Euro und entspricht zugleich dem bestätigten Kursziel von Bernstein.

Martins Einschätzung

Das Chartbild spricht dafür, dass die Tiefs bereits erreicht sein könnten. Der Rücksetzer bietet nach dem Ausbruch eine grundsätzlich konstruktive Ausgangslage für weitere Kursgewinne. Die gesenkten Kursziele sprechen allerdings für mehr Zurückhaltung bei den Erwartungen.

Die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 24 ist relativ fair. Für einen Einstieg bleibt ein Wert unter 20 attraktiver. Kurzfristig entscheidet die Bestätigung des Ausbruchs um 1.000 Euro darüber, ob das Szenario eines Anstiegs in Richtung 1.200 Euro Bestand hat.