Nasdaq nach dem Absturz: Tesla, Meta & SAP müssen jetzt liefern!

Der Nasdaq erlebt einen heftigen Rückschlag – und ausgerechnet jetzt beginnt die entscheidende Phase der Quartalsberichtssaison! Während der DAX in der vergangenen Woche noch um 2,13 Prozent zulegen und ein neues Monatshoch erreichen konnte, verlor der Nasdaq 100 satte 5,49 Prozent. Zum Wochenstart gerät nun auch der deutsche Leitindex unter Druck. Gleichzeitig sorgen steigende US-Inflationsraten, ein Ölpreis nahe der 100-Dollar-Marke und neue Spekulationen über weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve für Nervosität. War der jüngste Nasdaq-Ausbruch auf neue Rekordstände eine gefährliche Bullenfalle oder bietet der Rücksetzer bereits neue Chancen? In unserem aktuellen Wochenausblick analysieren wir die entscheidenden Kursmarken bei DAX, Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 und werfen zudem einen Blick auf Gold, Bitcoin und den Ölmarkt.

Jetzt müssen Tesla, Meta, SAP und zahlreiche weitere Börsenschwergewichte liefern! Die Erwartungen an die Quartalszahlen sind hoch – insbesondere bei Unternehmen, die Milliarden in künstliche Intelligenz investieren. Können die Ergebnisse die jüngste Schwäche der Technologieaktien stoppen und eine neue Rally auslösen? Wir nehmen Apple, Nvidia, Meta und Tesla unter die Lupe, beleuchten die spektakuläre Roadster-Präsentation von Elon Musk und untersuchen die Risiken bei den zuletzt stark abgestürzten Aktien von CoreWeave und Rocket Lab. Auch Cisco Systems steht nach deutlichen Kursverlusten vor einer wichtigen charttechnischen Entscheidung. In Deutschland sorgen Rheinmetall mit einem Wochenplus von 16 Prozent und Vonovia mit einem Rückfall in Richtung der Tiefstände von 2023 für Gesprächsstoff. Welche Aktien stehen vor einer möglichen Trendwende, wo drohen weitere Verluste und kann die Berichtssaison die erhoffte Jahresendrally retten? Die Antworten, wichtige Unterstützungen und Widerstände sowie konkrete charttechnische Szenarien gibt es in unserer aktuellen Videoanalyse.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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