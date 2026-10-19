Netflix vor den Zahlen zum September-Quartal

Netflix: Schwächeres Wachstum belastet die Aktie vor den Zahlen

onvista · Uhr

Netflix steht nach deutlichen Kursverlusten vor wichtigen Quartalszahlen. Für das September-Quartal stehen rund 13 Prozent Umsatzwachstum und knapp 40 Prozent Gewinnwachstum in Aussicht. Die Erwartungen für die folgenden drei Quartale zeigen jedoch ein schwächeres Wachstumstempo.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Was bewegt die Aktie?

Für das September-Quartal liegen die Umsatzerwartungen für Netflix bei rund 13 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 13 Prozent und würde einen neuen Umsatzrekord bedeuten. Beim Gewinn je Aktie stehen 0,82 Dollar im Raum, knapp 40 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Damit sehen die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen deutlichen Zuwachs vor.

Für die Bewertung der Aktie zählt zugleich die Entwicklung nach diesem Quartal. Die Erwartungen für die folgenden drei Quartale zeigen leicht sinkende Wachstumsraten beim Umsatz und vor allem beim Gewinn. In vielen zurückliegenden Quartalen hatte das Gewinnwachstum deutlich über 40 Prozent gelegen; die weiteren Erwartungen liegen deutlich darunter. Beim Umsatz hatten die bisherigen Wachstumsraten zwischen 13 und 15 Prozent gelegen.

Diese erwartete Verlangsamung könnte die Anleger weiter verunsichern. Fonds haben ihre Positionen bereits das zweite Quartal in Folge netto reduziert. Zugleich sank die Zahl der Fonds, die Netflix im Portfolio halten, von rund 5.300 auf etwas mehr als 5.100. Damit treffen die bevorstehenden Quartalszahlen auf eine Aktie, bei der zuletzt sinkende Kurse und eine geringere Beteiligung von Fonds zusammenkamen.

Die Kursziele zeigen weiterhin eine positive Einschätzung der Aktie. Das durchschnittliche Ziel beträgt 88,80 Dollar und entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 26 Prozent. BMO Capital setzt mit 125 Dollar das höchste Kursziel. Die vier jüngsten Ziele liegen bei 85, 85, 90 und 125 Dollar. Die große Spanne zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an den weiteren Kursverlauf ausfallen, während die Quartalszahlen für die weitere Einordnung entscheidend werden.

Charttechnik

Der Netflix-Kurs ist dynamisch gefallen und liegt inzwischen deutlich unter den Tiefs aus dem Februar. Zuletzt überwogen Handelstage mit Kursverlusten. Eine Bodenbildung erscheint möglich; die bevorstehenden Quartalszahlen werden für die weitere Kursentwicklung besonders wichtig.

Martins Einschätzung

Der erwartete Umsatzrekord und das kräftige Gewinnplus stehen einem nachlassenden Wachstumstempo in den folgenden Quartalen gegenüber. Diese Verlangsamung bleibt ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Aktie. Das durchschnittliche Kurspotenzial von rund 26 Prozent zeigt zugleich die weiterhin positiven Erwartungen.

Entscheidend wird, wie die Quartalsergebnisse im Verhältnis zu den Erwartungen ausfallen. Zusätzlich verdienen die Pläne für Sport und Live-Unterhaltung Aufmerksamkeit. Diese Bereiche könnten für die weitere Entwicklung von Netflix relevant werden.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix

Das könnte dich auch interessieren

Roadster-Präsentation hebt Kurs nur kurz
Tesla: Aktie muss aus der Seitwärtsbewegung ausbrechen16. Okt. · onvista
Tesla Model 3 an einer Tesla Supercharger-Ladestation
Energiemanagement und Rechenzentren wachsen
Schneider Electric: Die Aktie fällt trotz Rekordquartal16. Okt. · onvista
Schneider Electric: Die Aktie fällt trotz Rekordquartal
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorheute, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen