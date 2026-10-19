Netflix: Schwächeres Wachstum belastet die Aktie vor den Zahlen

Was bewegt die Aktie?

Für das September-Quartal liegen die Umsatzerwartungen für Netflix bei rund 13 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 13 Prozent und würde einen neuen Umsatzrekord bedeuten. Beim Gewinn je Aktie stehen 0,82 Dollar im Raum, knapp 40 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Damit sehen die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen deutlichen Zuwachs vor.

Für die Bewertung der Aktie zählt zugleich die Entwicklung nach diesem Quartal. Die Erwartungen für die folgenden drei Quartale zeigen leicht sinkende Wachstumsraten beim Umsatz und vor allem beim Gewinn. In vielen zurückliegenden Quartalen hatte das Gewinnwachstum deutlich über 40 Prozent gelegen; die weiteren Erwartungen liegen deutlich darunter. Beim Umsatz hatten die bisherigen Wachstumsraten zwischen 13 und 15 Prozent gelegen.

Diese erwartete Verlangsamung könnte die Anleger weiter verunsichern. Fonds haben ihre Positionen bereits das zweite Quartal in Folge netto reduziert. Zugleich sank die Zahl der Fonds, die Netflix im Portfolio halten, von rund 5.300 auf etwas mehr als 5.100. Damit treffen die bevorstehenden Quartalszahlen auf eine Aktie, bei der zuletzt sinkende Kurse und eine geringere Beteiligung von Fonds zusammenkamen.

Die Kursziele zeigen weiterhin eine positive Einschätzung der Aktie. Das durchschnittliche Ziel beträgt 88,80 Dollar und entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 26 Prozent. BMO Capital setzt mit 125 Dollar das höchste Kursziel. Die vier jüngsten Ziele liegen bei 85, 85, 90 und 125 Dollar. Die große Spanne zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an den weiteren Kursverlauf ausfallen, während die Quartalszahlen für die weitere Einordnung entscheidend werden.

Charttechnik

Der Netflix-Kurs ist dynamisch gefallen und liegt inzwischen deutlich unter den Tiefs aus dem Februar. Zuletzt überwogen Handelstage mit Kursverlusten. Eine Bodenbildung erscheint möglich; die bevorstehenden Quartalszahlen werden für die weitere Kursentwicklung besonders wichtig.

Martins Einschätzung

Der erwartete Umsatzrekord und das kräftige Gewinnplus stehen einem nachlassenden Wachstumstempo in den folgenden Quartalen gegenüber. Diese Verlangsamung bleibt ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Aktie. Das durchschnittliche Kurspotenzial von rund 26 Prozent zeigt zugleich die weiterhin positiven Erwartungen.

Entscheidend wird, wie die Quartalsergebnisse im Verhältnis zu den Erwartungen ausfallen. Zusätzlich verdienen die Pläne für Sport und Live-Unterhaltung Aufmerksamkeit. Diese Bereiche könnten für die weitere Entwicklung von Netflix relevant werden.