Original-Research: Agilyx ASA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Agilyx ASA - von Montega AG

19.10.2026 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Agilyx ASA

     Unternehmen:               Agilyx ASA
     ISIN:                      NO0010872468

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.10.2026
     Kursziel:                  3,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Von Red Flag zum Grünen Punkt

Agilyx ist ein am deutschen Kapitalmarkt noch weitgehend unbekannter Akteur
im Bereich des Plastikrecyclings. Im Gegensatz dazu ist die Marke 'Der Grüne
Punkt', hinter der der Recyclingspezialist 'Green Dot Global' steht,
wesentlich bekannter. Seit April 2026 hält Agilyx eine Mehrheitsbeteiligung
von 50,1% an GDG infolge einer strategischen Neuausrichtung, die den Konzern
von einem cash-intensiven, US-fokussierten Projektentwickler zu einer
cash-generierenden Recycling-Plattform mit Fokus auf den europäischen
Recycling-Markt transformiert hat.

Nachdem die Konzern- und Bilanzstruktur stark vereinfacht wurde (u.a. Exit
aller Joint Ventures in den USA), bilden die drei komplementären Segmente
von GreenDot heute den operativen Kern von Agilyx: (1) die Teilhabe am
Dualen System (EPR) mit einem Marktanteil von ca. 16% in Deutschland bietet
Zugang zu mehr als 90.000 Firmenkunden und jährlich rund 200.000 Tonnen
Kunststoffverpackungsmüll, der (2) in mittlerweile sechs Recycling-Anlagen
in fünf Ländern mechanisch recycelt (Mechanical Recycling) und als
hochwertiges Rezyklat in neuen Kunststoffprodukten verwendet wird. Für
komplexe und stark verunreinigte Abfallströme sollte zukünftig das (3)
proprietäre Know-how von Agilyx im Chemical Recycling massiv an Bedeutung
gewinnen.

Aufgrund strenger Vorgaben für Rezyklate (2030: 10-35%; 2040: 65%) dürfte
sich durch die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) die Nachfrage nach
recyceltem Kunststoff in Europa bis zum Ende dieses Jahrzehnts
voraussichtlich auf 5,4 Mio. Tonnen mehr als verdoppeln. Bis 2040 wird mit
einer weiteren Verdopplung auf 11,5 Mio. Tonnen p.a. gerechnet. Wir sehen
GreenDot bzw. Agilyx als hochintegrierten Anbieter und First Mover
aussichtsreich positioniert, um auf Basis der starken regulatorischen
Treiber in den kommenden Jahren signifikant zu wachsen.

Nachdem die Kapazitäten im mechanischen Recycling in den letzten 12 Monaten
durch eigenfinanzierte, opportunistische M&A-Maßnahmen um ca. das 2,5-fache
ausgebaut werden konnten, wird für GreenDot bis 2028 ein Umsatzwachstum auf
535 Mio. EUR Umsatz bei einem EBITDA von 50 Mio. EUR avisiert (vs. 2025: 394
Mio. EUR Umsatz; 11 Mio. EUR EBITDA). Dass mit dem verbesserten Produktmix
durch Advanced Recycling und der fortschreitenden Skalierung perspektivisch
noch höhere Margenniveaus erreichbar sein sollten, verdeutlicht ein Blick
auf etablierte Peers aus dem Recycling-Umfeld wie Waste Management
(EBITDA-Marge 2026e: 32,6%), Befesa (22,7%) oder Veolia (16,8%).

Wir positionieren uns etwas unterhalb der Mittelfristziele von Agilyx,
erachten aber ein Erreichen der Umsatzschwelle von 500 Mio. EUR bis 2028 als
realistisch. Im Übergangsjahr 2026 dürfte durch das nicht zyklische
Basisgeschäft von GreenDot und trotz noch bestehender Anlaufverluste im
mechanischen und chemischen Recycling sowie der Erstkonsolidierung im April
das erste EBITDA-positive Geschäftsjahr in Agilyx' Historie zu Buche stehen.

Fazit: Im europäischen Kunststoffrecycling entwickelt sich regulatorisch
getrieben ein enormes Momentum und Agilyx bietet Investoren eine attraktive
und noch relativ unbekannte Wachstumsstory. Aus unserem DCF-Modell
(TV-EBITDA-Marge: 10,5%) leiten wir einen fairen Wert für die Aktie i.H.v.
3,00 EUR ab und nehmen Agilyx mit dem Rating 'Kaufen' neu in die Coverage
auf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f5cdcf8327ccb552061647de4e34c7a8

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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