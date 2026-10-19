OTS: Coface Deutschland / Coface baut Management-Team in Nordeuropa aus: Dr. ...

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    Coface baut Management-Team in Nordeuropa aus: Dr. Annette Peitz
Orzeszko und Jola Shuli rücken auf (FOTO)
Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface baut seine
Organisationsstruktur aus: Dr. Annette Peitz Orzeszko und Jola Shuli haben neue
Führungspositionen übernommen und sind Teil des Executive Committees in der
Region Nordeuropa, zu der Deutschland, die Niederlande und die nordischen Länder
zählen. Mit beiden Ernennungen stärkt Coface die Bereiche Kommunikation,
Leadgenerierung, Produktmanagement und Digitalisierung und schafft die
Voraussetzungen, um Kunden bei der Absicherung von Risiken und der Erschließung
neuer Geschäftschancen noch besser zu unterstützen.

Als Regional Communications Director verantwortet Dr. Annette Peitz Orzeszko
künftig die gesamte interne und externe Unternehmens- und Marketingkommunikation
sowie die Leadgenerierung in Nordeuropa. Peitz Orzeszko ist bereits seit 2011
für Coface tätig und übernahm 2014 die Leitung der Kommunikationsabteilung von
Coface in Deutschland. Seit 2019 verantwortet sie zusätzlich die Kommunikation
und das Direktmarketing in der Region Nordeuropa. In dieser Rolle etablierte sie
unter anderem die digitale Leadgenerierung und baute spezialisierte Marketing-
und Kommunikationsfunktionen für verschiedene Geschäftsbereiche auf.

"Dr. Annette Peitz Orzeszko verfügt über ein tiefes Verständnis unserer Märkte,
unserer Kunden und unseres Geschäfts. Mit ihrer langjährigen Erfahrung wird sie
die Weiterentwicklung unserer Kommunikations- und Wachstumsstrategie maßgeblich
vorantreiben und wichtige Impulse für die Positionierung unserer Marke sowie die
Erschließung neuer Geschäftschancen setzen", sagt Christian Stoffel, CEO
Northern Europe bei Coface.

Ebenfalls neu ins Management-Team berufen wurde Jola Shuli. Als Regional
Marketing Director übernimmt sie die Verantwortung für das Produkt-,
Schnittstellen- und Innovationsmanagement. Dabei wird sie die Weiterentwicklung
digitaler Lösungen sowie die Harmonisierung von Produkten und Kundenangeboten
über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg vorantreiben. Jola Shuli ist seit
2018 für die Coface-Gruppe tätig und verantwortete bereits internationale
Projekte rund um Pricing, Prozessoptimierung und die Produktentwicklung. Zuletzt
leitete sie strategische Kunden- und Transformationsprojekte in Nordeuropa.

"Jola Shuli vereint technologische Expertise, Kundenorientierung und
strategischen Weitblick. Mit ihrer Erfahrung in den Bereichen Data Science,
Produktentwicklung und Prozessmanagement wird sie die Digitalisierung unserer
Lösungen weiter vorantreiben und neue Wachstumspotenziale für unsere Kunden und
für Coface erschließen", erklärt Christian Stoffel.

Über Coface

Coface zählt seit mehr als 100 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im
Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, in einem unsicheren
und dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein und zu wachsen. Unabhängig von Größe,
Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten
umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso,
Absicherung von Einzelrisiken, Bürgschaften, Factoring.

Pressekontakt:

Coface, Niederlassung in Deutschland
Sebastian Knierim - Pressesprecher -
Tel. 06131/323-335
mailto:sebastian.knierim@coface.com
http://www.coface.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6373880
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