Mailand, ⁠19. Okt (Reuters) - Bei schweren Ausschreitungen bei Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und mangelhafte öffentliche Dienste in Mailand hat die Polizei 271 Jugendliche und junge Erwachsene ‌vorübergehend in Gewahrsam genommen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Bei den Krawallen kam es ⁠am ⁠Sonntag den zweiten Tag infolge zu heftigen Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Mehrere Hundert teils vermummte Randalierer setzten Mülltonnen in Brand und plünderten Geschäfte im Stadtzentrum. Die Polizei setzte Tränengas und ‌Wasserwerfer ein.

Wie die Behörden am ‌Montag weiter mitteilten, wurden 32 Personen formell festgenommen, darunter 23 Minderjährige und 13 ausländische Staatsbürger. Gegen weitere ⁠28 Personen wurde Anzeige erstattet. Am Samstag war ‌es in norditalienischen Städten ⁠wie Mailand, Bologna, Brescia, Bergamo und Turin zu ähnlichen Gewalttätigkeiten gekommen. Die Unruhen in Italien weisen Parallelen zu den Krawallen im ‌Nachbarland Frankreich auf, ⁠wo am Wochenende Hunderttausende Menschen ⁠gegen steigende Lebenshaltungskosten und den Niedergang der öffentlichen Versorgung demonstrierten. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, deren Regierung im kommenden Jahr vor Wahlen steht, verurteilte die Gewalt und berief für Montag eine Regierungssitzung ein, um über die Lage zu beraten.

(Bericht von Sara Rossi und Cristina Carlevaro Bearbeitet ⁠von Alexander Ratz Redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)