Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu den Ausschreitungen in Frankreich

dpa-AFX · Uhr
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FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zu den Ausschreitungen in Frankreich:

"... Was gern als "Lust der Franzosen an der Revolution" bezeichnet wird, erklärt sich auch aus einem mangelnden Austausch zwischen Regierenden und Regierten. Dies hat sich unter Präsident Emmanuel Macron noch verstärkt. Er vermittelt oft den Eindruck, die Gewerkschaften, das Parlament, eigentlich die ganze Bevölkerung seien Störfaktoren. So inakzeptabel die Gewaltexzesse sind: Sie zwingen die Regierung jetzt zu einer Reaktion. Eine rein autoritäre Antwort dürfte die Lage nicht beruhigen. Ob die politische Führung etwas Substanzielles anzubieten hat, bleibt angesichts der angespannten Budgetlage des hochverschuldeten Staates aber fraglich. "/yyzz/DP/men

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