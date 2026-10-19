Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu den gewaltsamen Protesten in Frankreich

dpa-AFX · Uhr
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KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu den gewaltsamen Protesten in Frankreich:

"So inakzeptabel die jüngsten Gewaltexzesse sind, sie führen der Regierung ihr Scheitern vor Augen - und sollten sie dazu bringen, anders zu reagieren als nur mit einer rein autoritären Antwort, die die Lage nicht beruhigen wird. Ob sie den Protestlern etwas anbieten kann, das mehr ist als Augenwischerei, bleibt angesichts der angespannten Budgetlage allerdings fraglich. Macrons zweite Amtszeit endet im Chaos. Wer ihm auch folgt, müsste versöhnend auftreten. Angesichts des polarisierenden Wahlkampfs ist die Hoffnung gering, dass das geschieht."/yyzz/DP/men

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