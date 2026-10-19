Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Linksbündnis Berlin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Linksbündnis Berlin:

"Roten und Grünen, die so gern von "Haltung" säuseln, darf diese Floskel fortan im Hals stecken bleiben. In der deutschen Hauptstadt steuern sie vorsätzlich ein Bündnis mit Extremisten und Antisemiten an, trotz anderer Mehrheit in der demokratischen Mitte. Alle eindringlichen Warnungen aus den eigenen Reihen werden bewusst überhört, auch die von klügeren Köpfen wie Südwest-MP Cem Özdemir. Das drohende Linksbündnis für Berlin ist nicht das erste seiner Art, aber das radikalste, weil Teile der Berliner Linken nicht mehr innerhalb des demokratischen Spektrums zuhause sind. Das Problem reicht weit über die verheerende Signalwirkung für die Bundesrepublik hinaus. Denn auch die geplanten Inhalte sind gefährlich."/yyzz/DP/men