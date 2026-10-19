Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Streit in der Koalition

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Streit in der Koalition:

"Geht es unter "unmenschlich" (SPD-Hoffnungsträgerin Manuela Schwesig über den Umgang mit Bas) nicht mehr zwischen Sozialdemokraten und Konservativen? Fragen, die offenbar nicht vom Tisch zu wischen sind. Friedrich Merz, der Kanzler, vermag es jedenfalls nicht, für die dringend angesagte Ruhe zu sorgen. Der Sauerländer weiß sehr wohl um das Außenbild seiner Regierung, hat mangels kommunikativer Fähigkeiten allerdings dem unwürdigen Treiben nicht viel entgegenzusetzen. Die miese Performance ist das eine, die fehlende Erzählung dieser Regierung das andere."/yyzz/DP/men

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