Reiche plant bislang größte Förderrunde für klimafreundliche Industrie

Berlin, 19. ⁠Okt (Reuters) - Das Bundeswirtschaftsministerium bereitet eine neue, milliardenschwere Förderrunde für den klimafreundlichen Umbau der deutschen Industrie vor. Dabei will Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) neue Schwerpunkte bei Wasserstoff und der Abscheidung von Kohlendioxid setzen. Für das Programm der ‌sogenannten CO2-Differenzverträge (CCfD) seien im Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 bis zu 8,7 Milliarden Euro eingeplant, teilte das Ministerium am Montag mit. Ein ⁠Großteil davon ⁠solle in die nun vorbereitete Gebotsrunde 2027 fließen. Die Finanzierung stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundestages und einer beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission. Das Gebotsverfahren soll im Mai 2027 starten.

Als wesentliche Neuerung sollen demnach erstmals technologiespezifische Förderbudgets für Wasserstoff, die Abscheidung ‌und Nutzung oder Speicherung von Kohlendioxid (CCU/S) sowie ‌für Prozesswärme eingeführt werden. Damit sollen der Markthochlauf gezielter angereizt und die unterschiedlichen Kosten der Technologien besser berücksichtigt werden.

Allein für Wasserstoffprojekte sind bei ausreichendem ⁠Interesse mindestens 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. Die Förderung ist zugleich Teil eines ‌am Montag vorgestellten Pakets, mit dem ⁠Reiche den Aufbau des Wasserstoffmarktes beschleunigen will. Die im September 2026 abgeschlossene vorherige Förderrunde war nach Angaben des Ministeriums bei einem Volumen von fünf Milliarden Euro deutlich überzeichnet, was auf ‌ein breites Interesse der Industrie ⁠hindeute.

Mit den Differenzverträgen gleicht der Staat ⁠über einen Zeitraum von 15 Jahren Mehrkosten aus, die in Unternehmen durch die Umstellung auf klimafreundliche Produktionsverfahren entstehen. Dies soll den Firmen langfristige Planungssicherheit für entsprechende Investitionen geben. Steigt der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel, sinkt die staatliche Förderung und umgekehrt. Den Zuschlag in den wettbewerblichen Auktionen erhalten grundsätzlich die Projekte, die innerhalb der jeweiligen Ausschreibungen die geringste Förderung je eingesparter Tonne CO2 benötigen.

(Bericht von ⁠Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)