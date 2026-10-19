Rheinmetall übernimmt Werft in Rumänien

Reuters · Uhr
Thema: Rüstung
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Düsseldorf, ⁠19. Okt (Reuters) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall und die Schweizer Reederei MSC wollen die ‌rumänische Mangalia-Werft südlich von Constanța übernehmen. Der Zuschlag ⁠sei ⁠im Rahmen einer Auktion erteilt worden, teilte der Düsseldorfer Konzern am Montag mit. Ziel ‌sei der Aufbau ‌eines Fertigungsstandorts sowohl für zivile als auch für ⁠militärische Schiffbauaktivitäten. Im Blick ‌hätten die ⁠Partner den nationalen und internationalen Markt. Der Erwerb solle in einigen ‌Wochen ⁠abgeschlossen sein. Der Kaufpreis betrage ⁠rund 138 Millionen Euro.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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