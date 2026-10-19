Rheinmetall übernimmt Werft in Rumänien

Düsseldorf, 19. Okt (Reuters) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall und die Schweizer Reederei MSC wollen die rumänische Mangalia-Werft südlich von Constanța übernehmen. Der Zuschlag sei im Rahmen einer Auktion erteilt worden, teilte der Düsseldorfer Konzern am Montag mit. Ziel sei der Aufbau eines Fertigungsstandorts sowohl für zivile als auch für militärische Schiffbauaktivitäten. Im Blick hätten die Partner den nationalen und internationalen Markt. Der Erwerb solle in einigen Wochen abgeschlossen sein. Der Kaufpreis betrage rund 138 Millionen Euro.
(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)