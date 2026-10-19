ROUNDUP: Norma Group will bis 2031 profitabler werden - neue Dividendenpolitik

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group will in den kommenden Jahren mit seiner neuen Aufstellung leicht wachsen und dabei deutlich profitabler werden. Der um Währungseffekte bereinigte Umsatz soll im Zeitraum von 2026 bis 2031 im Schnitt um ein bis drei Prozent zulegen, wie der SDax-Konzern am Montag in Maintal mitteilte. Vom Erlös sollen bis 2031 bereinigt um Sondereffekte mehr als 10 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) übrigbleiben. Zudem kündigte der Konzern an, ab dem kommenden Jahr weniger an die Aktionäre auszuschütten. Die Aktie gab im frühen Handel um rund 0,7 Prozent nach.

Im dritten Quartal erwirtschaftete der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 207,8 Millionen Euro und eine operative Marge von 3,7 Prozent. Die Ziele für 2026 bestätigte das Unternehmen. Demnach dürfte der Umsatz in diesem Jahr stagnieren oder allenfalls um bis zu zwei Prozent wachsen. Dabei sollen 2 bis 4 Prozent des Erlöses als bereinigter operativer Gewinn hängen bleiben. Die vollständigen Zahlen zum dritten Jahresviertel will Norma wie geplant am 3. November veröffentlichen.

Der Konzern will sein weltweites Produktions- und Standortnetzwerk umbauen, um etwa Anlagen besser auszulasten. So will das Unternehmen seine Produktion in Mexiko bündeln. Die Norma Group hatte im vergangenen Jahr bereits zwei Werke in China geschlossen und wollte bis 2028 zuletzt rund 400 Stellen weltweit streichen. Gleichzeitig aber stärke das Unternehmen den Shared-Service-Standort im serbischen Novi Sad, hieß es.

Ein weiterer Fokus liegt auf Europa. Die bestehenden neun Produktionsstandorte wiesen derzeit eine strukturelle Unterauslastung auf, teilte Norma weiter mit. Deshalb werde der Konzern die Produktion stärker bündeln und die Fertigung auf weniger Standorte konzentrieren. Diese Maßnahmen sollen ab 2031 jährlich ein zusätzliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 20 bis 30 Millionen Euro bringen.

Auch will Norma im Rahmen eines Umbauprogramms seine Kosten senken. Dazu vereinfacht der Konzern unter anderem seine Organisation und standardisiert und automatisiert zentrale Prozesse. Ende September teilte der Konzern mit, im Zuge des Konzernumbaus den Vorstand zu verkleinern. Nach dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts richtet Norma sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus. Insgesamt wollen die Maintaler die operativen jährlichen Kosten bis 2031 um 70 bis 90 Millionen Euro senken.

Derweil richtet der Norma-Vorstand um Unternehmenschefin Birgit Seeger die Dividendenpolitik neu aus. Ab 2027 sollen mindestens 10 Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses an die Aktionäre ausgeschüttet werden, sofern die wirtschaftliche Lage und Liquidität des Unternehmens dies erlauben. Möglich seien auch Aktienrückkäufe. Bisher betrug die Ausschüttungsquote etwa 30 bis 35 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses./mne/men/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NORMA
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Tech-Kursrutsch geht weiter
Nasdaq 100 sackt auf tiefsten Stand seit September ab16. Okt. · dpa-AFX
Nasdaq-Schriftzug am Gebäude der Nasdaq MarketSite in New York
Aktien New York Ausblick
Wall-Street-Anleger vorsichtig trotz nachlassender KI-Sorgen16. Okt. · dpa-AFX
New York Stock Exchange mit Schriftzug an der Fassade der Börse in New York
Neue Dividendenpolitik
Norma Group will bis 2031 deutlich profitabler werdenheute, 05:40 Uhr · dpa-AFX
Norma Group will bis 2031 deutlich profitabler werden
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie16. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen