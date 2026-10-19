Märkte heute

Samsung: TSMC-Deal, Netflix vor Zahlen, Vonovia-Enteignung?

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Steyr Motors, DHL, Rheinmetall, Vonovia, Samsung, Texas Roadhouse, Accenture, Shopify, Intel, Datadog und Netflix.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Vonovia: Droht die Enteignung?

In Berlin nehmen politische Pläne Gestalt an, die für Deutschlands größten Wohnungskonzern Vonovia weitreichende Folgen haben könnten. Welche Risiken entstehen für die Aktie, und wie realistisch ist eine Umsetzung?

Samsung: Aus Konkurrenten werden Partner?

Samsung könnte bei einer entscheidenden Chiptechnologie erstmals auf den Rivalen TSMC setzen. Welche Rolle spielt Nvidia dabei, und warum könnte die Entwicklung den milliardenschweren Speichermarkt nachhaltig verändern?

Netflix: Die Spannung vor den Quartalszahlen steigt

Morgen legt Netflix seine Geschäftszahlen vor. Die Erwartungen sind hoch, doch zuletzt sorgten einige Entwicklungen für Skepsis. Kann der Streamingriese die Anleger überzeugen, oder droht eine Enttäuschung?

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