Was bewegt die Aktie?

Samsung gewinnt vorbörslich rund fünf Prozent, nachdem die Aktien der Speicherhersteller über mehrere Tage deutlich gefallen waren. Die jüngsten Kursverluste erscheinen angesichts der günstigen Bewertung und der erwarteten Nachfrageentwicklung überzogen. Die südkoreanische Samsung-Aktie kommt auf ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 3,4 auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate. Selbst bei stagnierenden oder leicht rückläufigen Gewinnen bleibt diese Bewertung attraktiv.

Im Geschäft mit HBM-Speichern besitzt Samsung einen deutlich größeren Marktanteil als Micron. SK Hynix führt diesen Markt weiterhin an, während Samsung aufholt. Für diesen Speicherbereich sind weitere deutliche Preisanhebungen zu erwarten. Damit bleibt die Entwicklung der Speicherpreise ein wesentlicher Faktor für die Perspektiven des Unternehmens und die positive Einschätzung der Aktie.

Für Samsungs Produktion erwartet UBS einen Ausbau der monatlichen Waferkapazität von 700.000 auf 820.000 Einheiten bis Ende 2027. Das entspricht einem Zuwachs von rund 17 Prozent. Für die gesamte Branche steht eine erwartete Produktionsausweitung von 24 Prozent im Jahr 2027 einem Nachfragewachstum von 39 Prozent gegenüber. Die Nachfrage würde damit erheblich schneller wachsen als das Angebot, selbst wenn andere Hersteller ihre Produktion stärker ausweiten als Samsung.

Der Angebotsengpass dürfte deshalb über das gesamte Jahr 2027 bestehen bleiben. Größere zusätzliche Angebotsmengen sind erst ab 2028 zu erwarten; bis dahin bestehen gute Voraussetzungen für weitere Preiserhöhungen. Wenn Angebot und Nachfrage später wieder ein Gleichgewicht erreichen, dürfte der Spielraum für höhere Preise sinken. Wächst die Nachfrage dann im gleichen Maß wie das Angebot, können die Umsätze weiter steigen, während hohe Margen auch bei einem leichten Rückgang weiteres Gewinnwachstum ermöglichen könnten.

Charttechnik

Die in Dollar betrachtete Samsung-Aktie fiel von 4.000 Dollar auf unter 3.000 Dollar und steht inzwischen wieder bei rund 3.250 Dollar. Vor ungefähr einem Jahr lag der Kurs noch bei 1.200 Dollar. Der übergeordnete Kursverlauf bleibt damit trotz des jüngsten Rückgangs stabil.

Auf den vorherigen Anstieg folgte eine längere Seitwärtskonsolidierung. Deren unterer Bereich bietet sich für einen Positionsaufbau mit einem Kursziel von 4.000 Dollar an.

Martins Einschätzung

Die Kombination aus niedriger Bewertung, stark wachsender Nachfrage und begrenztem Angebotsausbau spricht für Samsung. Bis zum größeren Kapazitätszuwachs ab 2028 bleiben die Aussichten auf steigende Speicherpreise günstig. Auch anschließend können wachsende Umsätze und Gewinne auf hohem Margenniveau die positive Einschätzung tragen.