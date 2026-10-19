Schweizer DKSH kauft NewBridge Pharmaceuticals für 390 Millionen Dollar

Zürich, ⁠19. Okt (Reuters) - Der Schweizer Vertriebsdienstleister DKSH expandiert mit einer Übernahme im Nahen Osten in den Bereich der Spezialmedikamente. Das Unternehmen habe ‌eine Vereinbarung zum Kauf von 100 Prozent der Anteile an NewBridge Pharmaceuticals für 390 ⁠Millionen ⁠Dollar unterzeichnet, teilte DKSH am Montag mit. Die Transaktion soll bis Ende des ersten Quartals 2027 abgeschlossen sein, sofern die Behörden zustimmen. NewBridge hat seinen Sitz ‌in Dubai und ist in ‌14 Ländern im Nahen Osten und Nordafrika aktiv, wobei Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen ⁠Emirate zu den wichtigsten Märkten gehören.

Das übernommene ‌Unternehmen soll im Jahr ⁠2027 einen Nettoumsatz von rund 385 Millionen Dollar bei einer operativen Umsatzrendite (EBITDA-Marge) im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen. Die ‌Übernahme werde über ⁠Kredite finanziert, hieß es ⁠weiter. Der Zukauf stärke das Geschäft mit der Auslagerung von Vertriebsdienstleistungen im Gesundheitswesen, erklärte DKSH-Chef Stefan Butz. Dies sei ein strategischer Schwerpunkt und ein beständiger Wachstumstreiber des Konzerns.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)