Schweizer DKSH kauft NewBridge Pharmaceuticals für 390 Millionen Dollar

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Zürich, ⁠19. Okt (Reuters) - Der Schweizer Vertriebsdienstleister DKSH expandiert mit einer Übernahme im Nahen Osten in den Bereich der Spezialmedikamente. Das Unternehmen habe ‌eine Vereinbarung zum Kauf von 100 Prozent der Anteile an NewBridge Pharmaceuticals für 390 ⁠Millionen ⁠Dollar unterzeichnet, teilte DKSH am Montag mit. Die Transaktion soll bis Ende des ersten Quartals 2027 abgeschlossen sein, sofern die Behörden zustimmen. NewBridge hat seinen Sitz ‌in Dubai und ist in ‌14 Ländern im Nahen Osten und Nordafrika aktiv, wobei Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen ⁠Emirate zu den wichtigsten Märkten gehören.

Das übernommene ‌Unternehmen soll im Jahr ⁠2027 einen Nettoumsatz von rund 385 Millionen Dollar bei einer operativen Umsatzrendite (EBITDA-Marge) im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen. Die ‌Übernahme werde über ⁠Kredite finanziert, hieß es ⁠weiter. Der Zukauf stärke das Geschäft mit der Auslagerung von Vertriebsdienstleistungen im Gesundheitswesen, erklärte DKSH-Chef Stefan Butz. Dies sei ein strategischer Schwerpunkt und ein beständiger Wachstumstreiber des Konzerns.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
DKSH Holding

Das könnte dich auch interessieren

Intesa Sanpaolo will Konkurrent kaufen
Übernahme von Monte dei Paschi wird immer wahrscheinlicher14. Okt. · Reuters
Intesa Sanpaolo Logo auf Gebäude
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
In einer Fabrik für Chips.
Vorbörse 19.10.2026
Dax leicht im Minus erwartet – Vorgaben aus den USA belastenheute, 05:57 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus erwartet – Vorgaben aus den USA belasten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie16. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen