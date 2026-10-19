Selenskyj beklagt fehlende Warnung vor neuen russischen Luftangriffen

Kiew, 19. ⁠Okt (Reuters) - Bei neuen russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht zum Montag mindestens drei Menschen getötet worden. Zudem fiel in mehr als einer halben Million Haushalten der Strom aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte, dass Kiew von seinen Partnern keine Warnung vor dem Angriff ‌mit ballistischen Raketen erhalten habe. Dies verschärft die Spannungen mit der US-Regierung unter Präsident Donald Trump wegen der Unterstützung für die Ukraine.

"Ein weiterer russischer Angriff mit ballistischen Raketen erfolgte ⁠in der ⁠Nacht in mehreren Wellen, und wieder gab es keine rechtzeitige Warnung von unseren Partnern", erklärte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. "Wenn Lieferungen von Raketen für die ukrainische Luftabwehr blockiert werden, während Russland Erleichterungen oder Verzögerungen bei den Sanktionen eingeräumt werden, ist das leider eine Realitätsverweigerung unserer Partner."

Russland feuerte nach ukrainischen Angaben 16 ballistische Raketen auf Kiew und die umliegende Region ‌sowie mehr als 200 Drohnen auf Ziele im ganzen ‌Land ab. Die Angriffe erstreckten sich von Charkiw und Dnipro im Osten über Odessa im Süden bis nach Wolyn und Riwne im Westen des Landes. Mehr als zehn Energieanlagen seien beschädigt worden, teilte ⁠Selenskyj mit. In Kiew kam eine Frau ums Leben, zwei weitere Menschen starben in der ‌Industriestadt Krywyj Rih.

"MASSIVER SCHLAG"

Der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj ⁠erklärte, der Energiesektor sei das Hauptziel gewesen. Landesweit seien Notabschaltungen für Haushalte und Unternehmen eingeführt worden. Zudem wurden Bahnhöfe, Pharmalager sowie Wohn- und Geschäftsgebäude beschädigt. In Kiew traf eine Rakete eine U-Bahn-Station. Darüber hinaus wurde ein 25-stöckiges Wohnhaus beschädigt, wie ‌Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte.

Die ukrainische Luftabwehr konnte ⁠nach eigenen Angaben 247 Geschosse abfangen, darunter ⁠vier Marschflugkörper und 243 Drohnen. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem "massiven Schlag" mit Präzisionswaffen gegen Rüstungsbetriebe, Drohnen- und Raketenlager sowie ein Rechenzentrum. Die Ukraine ist im Krieg auf US-Geheimdienstinformationen angewiesen, um Starts russischer ballistischer Raketen frühzeitig zu erkennen.

Luftwaffensprecher Jurij Ihnat erklärte im ukrainischen Fernsehen, man habe vor der ersten Welle keine Warnung erhalten, vor der zweiten jedoch schon. Experten würden den Vorfall gemeinsam mit den Partnern untersuchen, da dies kein Einzelfall sei. US-Außenminister Marco Rubio wies Berichte zurück, wonach die USA die Weitergabe von Geheimdienstinformationen eingeschränkt ⁠hätten. Selenskyj hatte erklärt, die USA hätten diese Kooperation kurzzeitig zurückgefahren.

(Bericht von Olena Harmash, Mitarbeit Lina Golovnya und Jekaterīna Golubkova Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)