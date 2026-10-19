Shopify: Hohe Bewertung begrenzt die Kurschancen

Was bewegt die Aktie?

Shopify fiel am Freitag um 4,8 Prozent. Der Rückgang steht eher im Zusammenhang mit der allgemeinen Schwäche von Softwareaktien als mit einer unternehmensspezifischen Entwicklung. Zum Wochenaufakt legt der Kurs wieder leicht zu. Für die nächsten Wochen bleiben die Bewertung und der zunehmende Wettbewerb durch Einkaufsanwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) die wesentlichen Punkte bei der Beurteilung der Aktie.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt über 80. Das Verhältnis dieser Kennzahl zum Gewinnwachstum beträgt deutlich mehr als zwei und zeigt ebenfalls eine anspruchsvolle Bewertung. Im Vergleich zur eigenen Historie fällt die Einordnung differenzierter aus: Betrachtet man die Zeit seit Mitte 2023, in der Shopify tatsächlich Gewinne erzielte, erscheint die Aktie ungefähr fair bewertet. Daraus ergibt sich auf dem aktuellen Niveau ein begrenztes Potenzial für dynamische Kursgewinne.

Zugleich erhöht der Einsatz von KI beim Einkaufen den Wettbewerbsdruck. Google ermöglicht in den USA über die Gemini-App, Produkte verschiedener Händler zusammenzustellen und den Einkauf direkt über die Anwendung zu bezahlen. Damit verbindet Google die Produktauswahl mit dem anschließenden Bezahlvorgang innerhalb der eigenen Anwendung. Für Shopify entsteht daraus ein Risiko, weil das Unternehmen Schnittstellen für den Handel bereitstellt.

Wenn Kunden ihre Einkäufe zunehmend über KI-Agenten beginnen und direkt dort abschließen, könnten solche Schnittstellen an Bedeutung verlieren. Nutzen große Anbieter wie Alphabet dabei eigene Zahlungssysteme wie Google Pay, könnten sie Einkäufe auch ohne eine Anbindung an Shopify abwickeln. Wie stark Kunden diese Angebote künftig nutzen, ist deshalb für die weitere Einordnung entscheidend. Die hohe Bewertung macht diesen zusätzlichen Wettbewerb auf dem aktuellen Kursniveau besonders relevant.

Charttechnik

Im Dreijahreschart begrenzen frühere Hochs den jüngsten Anstieg. Auf drei Aufwärtsbewegungen folgten jeweils Konsolidierungen; auch die aktuelle Phase bleibt als Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Anstiegs einzuordnen.

Ein Ausbruch deutlich über 180 Dollar wäre ein klar positives Signal. Zunächst ist jedoch eine Kursbewegung zwischen 170 und 180 Dollar das naheliegende Szenario.

Martins Einschätzung

Shopify erscheint gemessen an der Gewinnhistorie seit Mitte 2023 ungefähr fair bewertet. Für die nächsten Wochen ist die Aktie angesichts der hohen Bewertung und des zunehmenden Wettbewerbs durch KI beim Einkaufen weniger attraktiv. Deutlich oberhalb von 180 Dollar würde sich die charttechnische Perspektive verbessern.