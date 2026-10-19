Siemens baut KI-Partnerschaft mit Nvidia aus

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Siemens hat seine Zusammenarbeit mit Nvidia im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz weiter ausgebaut. Wie Siemens mitteilte, sollen gemeinsame Lösungen dazu beitragen, KI stärker in die Fertigung zu integrieren und den Weg zu autonomeren Fabriken zu ebnen. Im Mittelpunkt steht dabei das Siemens- Elektronikwerk in Erlangen, in dem entsprechende Anwendungen entwickelt und im Produktionsumfeld erprobt werden.Nach Angaben von Siemens geht es unter anderem um den Einsatz von KI in Verbindung mit digitaler Fabrikplanung, automatisierten Produktionslinien und digital unterstützten Materialflüssen. Auch industrielle Robotik und digitale Zwillinge von Fertigungsprozessen sollen dabei eine größere Rolle spielen. Nvidia liefert hierfür vor allem Technologie für KI-Anwendungen und Simulationsumgebungen, während Siemens seine industrielle Software- und Automatisierungsexpertise einbringt. Mit dem Ausbau der Partnerschaft konkretisieren beide Unternehmen ihre bereits seit mehreren Jahren bestehende Zusammenarbeit. Siemens will damit die Digitalisierung der Industrie weiter vorantreiben, während Nvidia seine Technologien stärker in industrielle Anwendungen über klassische Rechenzentrumsanwendungen hinaus einbindet.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC