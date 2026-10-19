Söder gegen Plastiksteuer - Merz pocht auf Rentenreform

Berlin, 18. Okt (Reuters) - ⁠In der schwarz-roten Regierung zeichnen sich neue Konflikte über die Reformpolitik ab. CSU-Chef Markus Söder lehnte am Sonntag die vom SPD-geführten Bundesumweltministerium vorgeschlagene Plastiksteuer in der jetzigen Form ab und pochte auf einen steuerlichen Ausgleich für die sogenannte kalte Progression. Kanzler Friedrich Merz, der Chef des Arbeitnehmerflügels Dennis Radtke (beide CDU) und Söder verlangten ihrerseits die Umsetzung der Vorschläge ‌der Rentenreformkommission. Dagegen hatte der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) in der "Rheinpfalz" neue Kompromisse gefordert.

"Statt Steuern zu senken, haben wir uns entschieden, auf alles, was Spaß macht, Steuern zu erhöhen", kritisierte Bayerns Ministerpräsident am Sonntag auf ⁠dem Deutschlandtag der Jungen ⁠Union den Kurs der schwarz-roten Bundesregierung. "Da muss man mal Nein sagen zu so Quatschplänen", sagte er mit Blick auf die Plastiksteuer. Allein dafür plane das Bundesfinanzministerium 800 zusätzliche Stellen, was nicht vorstellbar sei. Auch in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gibt es Widerstand gegen die Pläne.

Mit Blick auf die Tabak- und Zuckersteuer sagte Söder, dass er dies aus gesundheitlichen Gründen verstehen könne. Aber die Plastiksteuer sei "echt übertrieben", kaum verständlich und umsetzbar. Wettbewerber aus China, die "Plastikweltmeister" seien, ‌würden sich "totlachen", weil sie dafür nicht zahlen sollten. Die Abgabe soll ‌nach den Plänen des Umweltministeriums ab Mitte 2027 erhoben werden und 550 Euro je Tonne Kunststoff betragen. Laut Gesetzentwurf wird für 2027 mit Einnahmen von 670 Millionen Euro gerechnet. Ab 2028 sollen es rund 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.

Söder kritisierte zudem ⁠die Steuer- und Haushaltspläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Die kalte Progression ist Pflicht", sagte er mit Blick auf die ‌Forderung, dass die Steuersätze an die inflationsbedingten Steigerungen etwa bei ⁠Lohnerhöhungen angepasst werden sollen. Die SPD-geführte Ampel-Regierung hatte dies jeweils ausgeglichen, die schwarz-rote Koalition plant dies derzeit unter Hinweis auf die enge Haushaltslage jedoch nicht.

"Wenn die kalte Progression nicht kommt, dann können wir nicht ernsthaft sagen: Leistung muss sich lohnen in unserem Land", warnte Söder. Die Union müsse als ‌führender Teil der Bundesregierung auch die Umsetzung der Vorschläge der ⁠Rentenreformkommission durchsetzen. Zu der umstrittenen, von der CSU ⁠durchgesetzten erneuten Erhöhung der Mütterrente sagte er, dass die Kommission nicht den Verzicht auf diese Maßnahme gefordert habe. Sie belastet den Bundeshaushalt mit rund fünf Milliarden Euro jährlich. Der Ausgleich der kalten Progression wird vom Finanzministerium mit rund 2,6 bis 3,4 Milliarden Euro pro Jahr und Prozentpunkt angegeben.

Der CDU-Politiker Radtke pochte auf schnelle Lösungen durch den Arbeitsminister bei der Rente. "Wir müssen jetzt auch einen Übergangszeitraum (bei der abschlagsfreien Rente ab 45 Beitragsjahren) verabreden, der am Ende auch Planungssicherheit liefert", sagte er in der ARD. Ebenso wie der Junge-Union-Vorsitzende Johannes Winkel im ZDF verwies er darauf, dass der Koalitionsausschuss und auch die geschäftsführenden Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD ⁠sich zu den Vorschlägen der Rentenkommission bekannt hätten. Neben der SPD will allerdings auch Söder Änderungen. Er lehnt etwa die Abschaffung der Minijobs ab.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)