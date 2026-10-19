Was bewegt die Aktie?

Das Übernahmeangebot von Red Cat Holdings treibt den Kurs von Steyr Motors deutlich nach oben. Die Aktie steigt von rund 30 Euro auf 36,76 Euro. Mit einem gebotenen Preis von 39 Euro je Aktie liegt das Angebot rund 30 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom 16. Oktober und damit deutlich über dem vorherigen Kursniveau.

Red Cat Holdings ist im Bereich der Verteidigungsdrohnen tätig. Steyr Motors spezialisiert sich auf Motoren für militärische und zivile Anwendungen und könnte damit das Technologieportfolio des Interessenten ergänzen. Diese Verbindung macht die angestrebte Übernahme strategisch nachvollziehbar: Die Spezialmotoren würden das bisherige Angebot von Red Cat um zusätzliche Technologie erweitern.

Für den Abschluss muss Red Cat eine Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie erreichen. Zudem braucht die Übernahme eine behördliche Genehmigung. Die österreichische BNC Holding hält rund 15 Prozent an Steyr Motors und hat bereits angekündigt, das Angebot anzunehmen. Damit unterstützt ein größerer Anteilseigner das Vorhaben.

Für bestehende Aktionäre entscheidet der Einstiegskurs darüber, wie attraktiv die angebotenen 39 Euro sind. Nach dem starken Kursanstieg Anfang 2025 lagen manche Kaufkurse weit über 50 Euro. Für diese Anleger würde eine Übernahme zum gebotenen Preis einen Verlust bedeuten. Wer dagegen nach dem jüngsten Rückgang bei etwa 26 oder 27 Euro eingestiegen ist, könnte einen deutlichen Gewinn erzielen.

Für neue Käufer stellt sich die Abwägung anders dar. Im Bereich von 36,50 Euro liegt der Aktienkurs bereits relativ nahe am Angebotspreis von 39 Euro. Scheitert die Übernahme, könnte der Kurs rasch in den unteren 30-Euro-Bereich fallen. Der verbleibenden Chance bis zum Übernahmepreis steht damit ein erhebliches Rückschlagrisiko gegenüber.

Martins Einschätzung

Die Aussichten auf eine erfolgreiche Übernahme erscheinen relativ gut. Die Unterstützung der BNC Holding und die strategische Ergänzung der beiden Unternehmen sprechen für das Vorhaben; entscheidend bleiben die Mindestannahmequote und die behördliche Genehmigung.

Nach dem kräftigen Kursanstieg ist für einen Neueinstieg Zurückhaltung angebracht. Das begrenzte Potenzial bis 39 Euro bietet im Verhältnis zum möglichen Rückgang bei einem Scheitern ein wenig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.