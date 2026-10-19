Studie: Investitionsausfälle durch Krisen wachsen auf 420 Milliarden Euro

Berlin, 19. ⁠Okt (Reuters) - Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt: Der deutschen Wirtschaft sind einer Studie zufolge durch verschiedene Krisen seit Beginn 2020 Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe entgangen. Die Unternehmen investierten demnach rund 470 Milliarden Euro weniger, als nach dem ‌historischen Trend zu erwarten gewesen wäre, wie aus Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorgeht. Diese lagen der Nachrichtenagentur Reuters am ⁠Montag vorab ⁠vor. Das entspricht fast zwölf Prozent ihrer Investitionen in diesem Zeitraum. Der Staat habe dagegen rund 50 Milliarden Euro mehr investiert. Zusammengenommen bleiben damit geschätzte Investitionsausfälle von rund 420 Milliarden Euro.

"Selbst 2026 haben die privaten Investitionen immer noch nicht ihr Vor-Corona-Niveau erreicht", ‌betonte das IW. Sie lagen demnach im ‌zweiten Quartal dieses Jahres mehr als zehn Prozent unter dem Jahresdurchschnitt von 2019. Anders sieht es den Angaben zufolge bei den öffentlichen Investitionen aus: ⁠Sie liegen 20 Prozent höher als 2019. Gründe dafür seien zuletzt ‌das Sondervermögen Infrastruktur und die Ausnahme ⁠bei der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben gewesen.

"Dass der Staat seinen Investitionsstau auflöst, ist zwar richtig", sagte IW-Konjunkturchef Michael Grömling. "Für ein nachhaltiges Wachstum können öffentliche Ausgaben private Investitionen jedoch nicht ersetzen." Dass ‌die Bundesregierung mit dem an ⁠diesem Montag beginnenden Investitionsgipfel solche Gelder ⁠nach Deutschland locken wolle, zeige deshalb in die richtige Richtung. "Hilfreicher wäre es aber, wenn sie die Standortbedingungen rasch verbessert", sagte Grömling. "Denn neben den Krisen schrecken gerade die hohen Kosten für Energie und Arbeit oder Bürokratie die Unternehmen von Deutschland ab."

Für die Berechnungen hat das IW die tatsächlichen Bruttoanlageinvestitionen vom ersten Quartal 2020 bis zum zweiten Quartal 2026 mit einem Verlauf ohne Pandemie, ⁠geopolitische Krisen und Strukturprobleme in Deutschland verglichen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)