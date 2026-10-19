TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Oktober 2026

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen (10.00 Call) 07:30 DEU: Norma Group, Update Strategie 17:45 FRA: Vinci, Verkehrszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung USA: Jefferies, Investorentag USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q3/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26 04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26 08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Digitale Souveränität - wie werden wir unabhängiger?» DEU: Invest in Germany Summit - mit Bundeskanzler Friedrich Merz LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU CND: Kanadische Provinz Alberta stimmt über Referendum zu Abspaltung ab HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi