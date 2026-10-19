Texas Roadhouse: Günstigeres Rindfleisch könnte Margen heben

Was bewegt die Aktie?

Die Rindfleischpreise haben den Kurs von Texas Roadhouse belastet. Für das kommende Jahr besteht die Aussicht auf sinkende Einkaufspreise für Rindfleisch und möglicherweise auch für weitere Lebensmittel. Wenn diese Preise zurückgehen, könnte das Unternehmen seine Margen steigern. Damit hängt das zusätzliche Gewinnpotenzial wesentlich davon ab, wie sich die Kosten für den Wareneinkauf tatsächlich entwickeln.

Der Wareneinsatz liegt derzeit bei ungefähr 35,5 Prozent des Umsatzes. Ein Rückgang auf 33 bis 34 Prozent würde den Kostenanteil verringern und damit höhere Restaurantmargen ermöglichen. Diese Spanne beschreibt ein mögliches Szenario bei günstigeren Einkaufspreisen. Für die Bewertung der Aktie ist deshalb entscheidend, ob Texas Roadhouse den Wareneinsatz von seinem derzeitigen Niveau aus entsprechend senken kann.

Zugleich steht die Erwartung eines Umsatzwachstums von rund neun Prozent im Raum. Für die Umsätze vergleichbarer Restaurants liegt die erwartete Steigerung bei 4,6 Prozent. Die Wachstumserwartung umfasst damit auch einen Zuwachs innerhalb der vergleichbaren Standorte. Zusammen mit einem geringeren Wareneinsatz eröffnet dieser erwartete Umsatzanstieg die Aussicht auf zusätzliche Gewinne, sofern sich beide Entwicklungen wie erwartet einstellen.

Auch die Kaufempfehlungen nehmen zu. Ein Kursziel steigt von 186 auf 190 Dollar, eine weitere Hochstufung auf Kaufen verbindet sich mit einem Ziel von 205 Dollar. Morgan Stanley, Bank of America und TD Cohen führen ebenfalls Kaufempfehlungen mit Kurszielen zwischen 195 und 225 Dollar. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von rund 168 Dollar liegen diese Ziele deutlich höher; ihre Erreichbarkeit hängt auch davon ab, ob sich das erwartete Wachstum und die günstigeren Einkaufspreise einstellen.

Charttechnik

Die Aktie bewegt sich seit mehreren Quartalen seitwärts und steht aktuell eher am unteren Ende dieser Spanne. Nach einem früheren Ausbruch nach oben fiel der Kurs innerhalb von zwei Wochen zurück. Dabei entstand auf Wochenbasis eine abwärtsgerichtete Umkehrkerze; anschließend testete die Aktie erneut die große Unterstützungszone.

Ein Ausbruch über das Hoch vom Donnerstag wäre das entscheidende Signal für einen möglichen Aufwärtstrend. Danach liegen Widerstände knapp über 180 Dollar, knapp unter 190 Dollar sowie bei 200 und 205 Dollar.

Martins Einschätzung

Texas Roadhouse kommt als Restaurantaktie zur Ergänzung eines breiter aufgestellten Portfolios auf die Beobachtungsliste. Sinkende Rindfleischpreise könnten zusammen mit dem erwarteten Umsatzwachstum höhere Gewinne ermöglichen. Für einen Einstieg empfiehlt es sich, den Ausbruch über das Hoch vom Donnerstag abzuwarten.