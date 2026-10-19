Trading-Chance Bitcoin: Strategisches Swing-Signal, wenn…

Der Commitment of Traders Report

Wöchentlich, jeweils am Freitag zum Handelsende veröffentlicht die CFTC (eine US-Behörde) den sogenannten Commitment of Traders Report (kurz CoT). Darin werden alle offenen Futures-Positionen (es gibt auch eine Variante MIT zusätzlich den Optionsdaten), unterteilt nach Händlerkategorie offengelegt.

Man unterteilt in Kleinspekulanten (das sind eher Amateure, die als Kontraindikator dienen), große Spekulanten (Fonds) und kommerzielle Marktteilnehmer (Produzenten, verarbeitende Industrie bei Rohstoffen, Investmentbanken/Emittenten von Finanzprodukten bei den Financials). Je nach Markt sind unterschiedliche Händlergruppen die beste Orientierung für uns. Die Unterteilung der CFTC erfolgte dabei nicht in unserem Sinne, sondern orientiert sich an den Fragebögen, die die Handelsparteien ausgefüllt haben. In einigen Märkten ist die Unterteilung für unsere Zwecke sehr glücklich, in seltenen Ausnahmen jedoch auch eher unglücklich und kaum brauchbar.

So tauchen bei den Fleischmärkten beispielsweise viele Commercials (primär die Produzenten) in der Kategorie „Small Specs“ auf, weil sie z.B. kleine Farmen haben. Diese Leute kennen sich mit dem „Rohstoff“ bestens aus, landen aber in der Kategorie der „Kontraindikatoren“. Bei Erdgas (Natural Gas) ist die Unterteilung ebenfalls nicht glücklich. Hier gibt es keine Gruppe, an deren Aktionen wir uns konstant orientieren können.

Doch alles in allem liefert uns der CoT-Report sehr wertvolle Informationen für dutzende von Märkten, die uns eine gute Orientierung für die mittlere bis lange Frist geben.

Zwischenhoch, wenn…

Während bei anderen Märkten die kommerziellen Marktteilnehmer dominieren, sind beim Bitcoin die Kleinspekulanten (Small Specs) die mit Abstand beste Orientierungshilfe für uns. Sie sind in etwa so stark positioniert, wie die Large Specs (Fonds), sind aber viel besser berechenbar. Wir nutzen die Netto-Positionen der Kleinspekulanten im Sinne eines Kontraindikators für antizyklische Einstiege.

Den Micro-Future gibt es erst seit 2021. Das erklärt die relativ kurze Historie für dieses Instrument. Unter dem Preis-Chart sehen wir in blau die Netto-Positionen der Kleinspekulanten. Die Netto-Position ergibt sich als der Saldo zwischen offenen Longs und Shorts innerhalb einer Händlerkategorie.

Wir sehen im Chart sofort, dass sich der Bitcoin-Kurs in seinen Schwüngen nahezu identisch mit der Netto-Position der Kleinspekulanten bewegt. Das liegt daran, dass die Kleinspekulanten eher emotional getrieben agieren. Steigt der Kurs, so wollen sie dabei sein, nichts verpassen, und kaufen. Fällt der Preis, trübt sich auch ihre Marktsicht. Sie verkaufen, weil sie weiter sinkende Notierungen befürchten. Das kritische Niveau liegt zwischen 4600 (aktuell) und 5170 Kontrakten Netto-Long. 2021 startete eine Abwärtswelle von mehr als 65.000 Dollar bis unter 20.000 US-Dollar, als die Netto-Position der Small Specs auf mehr als 4600 Kontrakte angewachsen war. Im Winter 2024 korrigierte die beliebte Kryptowährung von etwa 100.000 auf zirka 80.000 Dollar, als die Netto-Position auf etwa 4600 Kontrakte angestiegen war. Als zwischen August und Oktober ´24 das Top bei etwa 120.000 Dollar ausgebildet wurde lag die Netto-Position bei etwa 5100-5200 Kontrakte. Es folgte eine Halbierung des Kurses.

Nun haben wir aktuell wieder eine Netto-Position von mehr als 4600 Kontrakten. Es gibt also noch ein Rest-Potenzial gen Norden, welches ausgeschöpft werden kann, jedoch keinesfalls muss. Doch während wir im Vier-Stunden-Chart (siehe Freitag) noch frische Long-Signale bekommen haben, zeichnen die höheren Zeitebenen für die mittlere Frist bereits erste Short-Chancen.

Quelle: www.barchart.com

Es erscheint auch hier sinnvoll, in Zonen zu denken und in mehreren Tranchen zu handeln. Wir bauen für unser Swing-Trading-Portfolio mittelfristige Shorts in drei Tranchen auf, und beginnen mit der ersten Tranche auf dem derzeitigen Niveau und wollen die letzte Tranche eintüten, wenn die Netto-Position jenseits von 5100 Kontrakten ist. So erzielen wir potenziell einen Cost-Average-Effekt.

Fazit

Während das Freitags-Setup auf Vier-Stunden-Basis eher für aktiven Kurzfrist-Handel war, haben wir hier eher einen perspektivischen Trade. Das ist keinesfalls ein Widerspruch. Wir denken verschachtelt und adaptieren mit dem Trading auf verschiedenen Zeitebenen die Wellen, in denen sich Märkte bewegen. Es kann gut sein, dass der Kurs noch 3.000 bis 4.000 Dollar ansteigt, dann aber sein Top ausbildet. Dann wäre sowohl das Signal auf Vier-Stunden, wie auch auf Tagesbasis erfolgreich.

HVB Mini Future Bear auf den Bitcoin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen HVB Mini Future Bear des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 90.500 US-Dollar und die K.O.-Schwelle bei 86.500 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 83.000 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 8,84. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR42UF.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 100.000 USD

Unterstützungen: 75.000 USD

HVB Mini Future Bear auf den Bitcoin

Basiswert Bitcoin WKN UR42UF ISIN DE000UR42UF6 Basispreis 90.500 USD K.O.-Schwelle 86.500 USD Typ Mini Future Laufzeit endlos Emittent UniCredit Hebel 8,84 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.