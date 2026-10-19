Vonovia: Das politische Risiko überwiegt den Bewertungsvorteil

Was bewegt die Aktie?

Die Vonovia-Aktie verliert rund 1,8 Prozent und notiert im Bereich von 16,50 Euro. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei sieben, auf Basis der nächsten zwölf Monate bei neun. Damit fällt die Bewertung deutlich günstiger aus als im historischen Mittel. Zwischen 2019 und 2021 bewegte sich das Kurs/Gewinn-Verhältnis in einer Spanne von elf bis 22.

Eine mögliche Koalition aus Linken, Grünen und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) in Berlin will private Wohnungsbestände gegen Entschädigung vergesellschaften. Die Pläne betreffen Unternehmen mit mehr als 10.000 Wohnungen in der Stadt. Dabei sollen ausschließlich Wohnungen erfasst werden, die vor 2021 gebaut wurden. Für Vonovia ergibt sich daraus ein erhebliches politisches Risiko: Von 138.000 Berliner Wohnungen könnten 128.000 unter die Regelung fallen.

Der Berliner Wohnungsbestand von Vonovia hat einen Wert von mehr als 23 Milliarden Euro. Für die potenziell betroffenen Wohnungen steht ein Wert von rund 20 Milliarden Euro einer vorgesehenen Entschädigung von 16 Milliarden Euro gegenüber. Wenn die Eigentumsübertragung zu diesen Bedingungen erfolgt, drohen Abschreibungen in Milliardenhöhe. Die Höhe der Entschädigung ist damit ein wesentlicher Risikofaktor für die Aktie.

Bis Mitte 2028 soll der entsprechende Gesetzentwurf vorliegen, die Eigentumsübertragung ist für 2029 vorgesehen. Damit bleibt die weitere politische Entwicklung entscheidend für die Kursaussichten. Wenn die Vergesellschaftung verhindert wird, dürfte die Aktie mit einem kräftigen Kursanstieg reagieren. Eine Anlage auf Basis dieses Szenarios hat jedoch spekulativen Charakter, denn der günstigen Bewertung steht ein erhebliches politisches Risiko gegenüber.

Charttechnik

Das Jahreshoch von rund 29 Euro entstand Ende Februar. Seitdem fiel der Kurs deutlich auf etwa 16,50 Euro. Diese Entwicklung zeigt die ausgeprägte Kursschwäche der Aktie.

Martins Einschätzung

Das politische Risiko überwiegt derzeit den Vorteil der günstigen Bewertung. Solange die Vergesellschaftungspläne bestehen, bleibt die Ausgangslage für Aktionäre ungünstig. Ein Einstieg erscheint deshalb aktuell zu spekulativ. Erst wenn die Pläne verhindert werden, ergibt sich das konkrete Szenario für einen kräftigen Kursanstieg.