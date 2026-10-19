Quartalszahlen und Kursreaktion im Fokus

Warum die DHL-Aktie trotz höherer Gewinnprognose fällt

onvista · Uhr

DHL steigert Umsatz und operatives Ergebnis deutlich und erhöht die Jahresprognose. Die Aktie verliert im Haupthandel dennoch rund zwei Prozent. Charttechnisch entscheidet die Unterstützung knapp unter 55 Euro über die weiteren Chancen auf steigende Kurse.

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Was bewegt die Aktie?

DHL hat ein starkes Quartal abgeschlossen. Der Umsatz steigt um mehr als zwölf Prozent auf rund 22,6 Milliarden Euro. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit, legt um 16 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zu. Damit wächst das operative Ergebnis stärker als der Umsatz.

Die Geschäftsentwicklung geht mit einer höheren Jahresprognose einher. DHL erwartet für den Konzern jetzt ein Ebit von mehr als sieben Milliarden Euro. Zuvor hatte das Unternehmen mehr als 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die neue Prognose setzt damit eine höhere Untergrenze für das erwartete operative Jahresergebnis.

Auch den Ausblick für den Cashflow hebt DHL deutlich an. Für den Bereich Post und Paket in Deutschland bleibt die Prognose dagegen unverändert. Dieser Bereich entwickelt sich vergleichsweise wenig dynamisch. Auf Konzernebene stehen dem die deutlichen Zuwächse beim Quartalsumsatz und beim operativen Ergebnis sowie der verbesserte Ausblick gegenüber.

Die Aktie verzeichnet nach der Veröffentlichung zunächst einen Kursanstieg. Im nachbörslichen Handel beträgt das Plus rund 1,7 Prozent. Im anschließenden Haupthandel fällt der Kurs jedoch um rund zwei Prozent. Die zunächst positive Reaktion auf die Zahlen weicht damit einem Kursverlust trotz der höheren Prognose für das Gesamtjahr.

Die Quartalszahlen verdienen fundamental eine positive Bewertung: DHL verbindet ein deutliches Umsatzwachstum mit einem noch stärkeren Anstieg des operativen Ergebnisses. Hinzu kommen die höhere Gewinnerwartung und der bessere Cashflow-Ausblick. Der Kursrückgang zeigt zugleich, dass selbst diese Kombination für einen anhaltenden Kursanstieg bislang zu wenig ist.

Charttechnik

Auf Jahressicht hat die DHL-Aktie zwei gescheiterte Ausbruchsversuche verzeichnet. Nach dem ersten folgte eine mehrteilige Abwärtsbewegung. Auch nach dem zweiten besteht das Risiko einer erneuten Abwärtsbewegung bis in den Bereich der alten Tiefs.

Im längerfristigen Chart bleibt die steile Aufwärtstrendlinie aktuell. Entscheidend ist die Unterstützung knapp unter 55 Euro. Solange dieser Bereich hält, bleibt die Bewegung nach dem vorherigen Anstieg eine Konsolidierung mit guten Chancen auf einen Ausbruch über die jüngsten Hochs. Dann kommen Kurse um 60 Euro oder höher infrage.

Bricht die Unterstützung knapp unter 55 Euro, könnte die Aktie das frühere Ausbruchsniveau bei 50 Euro erneut testen.

Martins Einschätzung

Die Geschäftszahlen überzeugen, und die angehobene Jahresprognose verbessert die fundamentale Perspektive. Für die Aktie bleibt die Unterstützung knapp unter 55 Euro entscheidend. Oberhalb dieses Bereichs sind die Chancen auf einen Ausbruch nach oben gut. Ein Bruch würde dagegen einen Rückgang in Richtung 50 Euro erwarten lassen.

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