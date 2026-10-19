Zwischenfall am Flughafen Leipzig - Betrieb wieder normal

Frankfurt, 18. ⁠Okt (Reuters) - Wenige Wochen nach dem Fund einer mit Sprengstoff präparierten Drohne hat ein beschädigter Zaun am Flughafen Leipzig/Halle einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Samstagabend gegen 23.00 Uhr sei ‌die Beschädigung eines Sicherheitszauns festgestellt worden, wie die Bundespolizeiinspektion Leipzig am Sonntag mitteilte. Diese sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" ⁠von einem ⁠Fahrzeug durchbrochen worden. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass unberechtigte Personen oder verdächtige Gegenstände auf das Flughafengelände gelangt waren, sicherten Einsatzkräfte das Areal. Ein Polizeihubschrauber und Drohnentechnik der Bundespolizei kamen dabei zum Einsatz.

Ein Polizeisprecher ‌sagte vor Journalisten, die Behörden hätten ‌kein Fahrzeug gefunden. Auch verdächtige Gegenstände seien nicht entdeckt worden. Es werde noch ermittelt, ob es sich bei dem ⁠Vorfall um einen Unfall oder eine Straftat handele.

Der Flugbetrieb ‌auf der Nordpiste wurde zeitweise ⁠eingestellt. Die Südpiste konnte aber weiter betrieben werden. Der Flugverkehr sei am Sonntag durchgehend normal verlaufen, sagte ein Flughafensprecher.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen mutmaßlichen ‌Anschlagsversuch auf denselben Flughafen ⁠am 4. August. Damals waren ⁠Drohnenteile und Sprengstoff auf dem Flugfeld in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen des Typs Antonow entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland dafür verantwortlich. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erklärte, die Ermittlungen belegten eine russische Verantwortung. Die Bundesregierung warnte vor weiteren eskalierenden hybriden Angriffen Russlands auf kritische Infrastruktur in Deutschland.

(Bericht von Philipp Krach und ⁠Tom Sims. Geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)