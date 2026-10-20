3M: Der Amazon-Vertrag lässt das Kursplus schrumpfen

Was bewegt die Aktie?

3M will sich stärker als Anbieter von Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) positionieren. Der neue Vertrag mit Amazon betrifft optische Verbindungslösungen für Rechenzentren. Damit erweitert das Unternehmen seine Ausrichtung über Klebstoffe und Haftnotizen hinaus. Für die Aktie liefert die Vereinbarung nach einem schwachen vorherigen Handelstag einen positiven Impuls, dessen Stärke im vorbörslichen Handel bereits nachlässt.

Die Vereinbarung sieht kumulierte Zahlungen von sechs Milliarden Dollar als Voraussetzung für eine Aktienkaufoption vor. Wenn Amazon Aufträge in dieser Größenordnung vergibt, kann das Unternehmen innerhalb der nächsten sieben Jahre mehr als drei Millionen 3M-Aktien erwerben. Der vorgesehene Kaufpreis beträgt 164,89 Dollar je Aktie. Amazon könnte damit eine Beteiligung von unter einem Prozent an 3M aufbauen.

Die mögliche Beteiligung ergänzt somit die geschäftliche Zusammenarbeit um eine Kapitalverbindung. Ihr Umfang bliebe gemessen am gesamten Unternehmen klein. Zugleich schafft die Verknüpfung mit dem Auftragsvolumen eine konkrete Bedingung: Erst bei Aufträgen in der genannten Größenordnung eröffnet sich Amazon diese Erwerbsmöglichkeit. Die sechs Milliarden Dollar stehen damit für die Voraussetzung innerhalb der Vereinbarung und für die mögliche Größenordnung der Zusammenarbeit.

Parallel plant 3M eine strategische Beteiligung an Genius Electronic Optical. Das Unternehmen aus Taiwan ist auf Präzisionsoptik spezialisiert und ergänzt damit die angestrebte Ausrichtung auf optische Technologien. An der Börse trifft diese Entwicklung derzeit auf ein geringes Interesse an KI-Rechenzentren und den damit verbundenen Umsatzperspektiven. Die 3M-Aktie steigt vorbörslich zunächst um mehr als fünf Prozent, bevor sich der Zuwachs auf rund 2,5 Prozent verringert.

Charttechnik

Über die vergangenen 52 Wochen bewegt sich die Aktie überwiegend seitwärts zwischen etwa 140 und 180 Dollar. Einen zwischenzeitlichen Anstieg über diese Spanne hat der Kurs wieder abgegeben. Bei rund 160 Dollar steht die Aktie ungefähr in der Mitte der Handelsspanne, jeweils etwa 20 Dollar von deren Grenzen entfernt. Diese Position bietet eine ungünstige charttechnische Ausgangslage.

Martins Einschätzung

Der Amazon-Vertrag und die geplante Beteiligung an Genius Electronic Optical machen die strategische Ausrichtung von 3M interessant. Die nachlassende Kursreaktion zeigt zugleich, wie zurückhaltend Anleger die Perspektiven im Bereich KI-Infrastruktur derzeit bewerten.

Wenn personalisierte, eigenständig handelnde KI-Anwendungen die Nachfrage nach Rechenleistung vervielfachen, steigt auch der Bedarf an Rechenzentren und optischen Verbindungstechniken. Darin liegt die längerfristige Chance der Neuausrichtung. Kurzfristig begrenzen das geringe Anlegerinteresse und die Position in der Mitte der Handelsspanne die Attraktivität der Aktie.