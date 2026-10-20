Was bewegt die Aktie?

Ark Invest setzt für Tesla im Basisszenario bis 2031 ein Kursziel von 4.400 Dollar an. Bei einem Kurs zwischen 350 und 370 Dollar entspricht das ungefähr einer Verzwölffachung. Selbst das pessimistische Szenario sieht 3.300 Dollar vor und unterstellt damit einen Kursanstieg auf fast das Zehnfache des gegenwärtigen Niveaus. Bereits dieses Szenario setzt eine außerordentlich starke Entwicklung der Tesla-Aktie voraus.

Entscheidend für diese Bewertung ist das Robotaxigeschäft. Ark Invest erwartet für diesen Bereich 753 Milliarden Dollar Umsatz und rund 700 Milliarden Dollar Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Damit unterstellt das Modell eine außergewöhnlich hohe Marge und einen Anteil von rund 78 Prozent am gesamten Ebitda. Die erwartete Ertragskraft der Robotaxis bestimmt somit wesentlich, wie sich das langfristige Kursziel begründet.

Auch humanoide Roboter sollen einen erheblichen Beitrag leisten. Für den Bereich Optimus setzt Ark Invest 212 Milliarden Dollar Umsatz und 121 Milliarden Dollar Ebitda an. Ab 2029 erwartet das Modell einen stärkeren Ausbau dieses Geschäfts. Das Elektroautogeschäft soll beim Ebitda dagegen vergleichsweise wenig beitragen und bei den Margen deutlich hinter Robotaxis und humanoiden Robotern zurückbleiben.

Wie stark die Bewertung von den Robotaxis abhängt, zeigt deren erwarteter Anteil am Unternehmenswert. Für 2029 setzt Ark Invest rund 90 Prozent an, für 2031 noch etwa 80 Prozent. Der sinkende Anteil geht mit der erwarteten größeren Bedeutung von Optimus einher. Das Kursziel hängt damit vor allem davon ab, dass Tesla in beiden Bereichen die angesetzten hohen Erträge tatsächlich erreicht.

Charttechnik

Die Tesla-Aktie bewegt sich in einer Seitwärtsspanne. Eine langfristig fallende Trendlinie begrenzt die Aufwärtsbewegungen, während auf tieferen Niveaus wiederholt Käufe einsetzen. Solange der Kurs oberhalb von 300 Dollar bleibt, ist das übergeordnete Chartbild positiv.

Das erste Kursziel liegt bei rund 450 Dollar im Bereich früherer Zwischenhochs. Bis etwa 440 Dollar bestehen vergleichsweise wenige Widerstände, sodass ein Anstieg dorthin zügig verlaufen könnte. Ein weiter gefasstes charttechnisches Maximalziel von etwa 760 Dollar bleibt gegenüber dem zunächst relevanten Ziel von 450 Dollar nachrangig.

Martins Einschätzung

Die von Ark Invest angesetzten Kursziele sind innerhalb der verbleibenden rund fünf Jahre schwer erreichbar. Schon das pessimistische Szenario von 3.300 Dollar ist ausgesprochen optimistisch. Die hohen Ergebnisannahmen für Robotaxis und Optimus machen deutlich, wie anspruchsvoll die Voraussetzungen sind.

Für die Aktie ist zunächst der Bereich um 450 Dollar das maßgebliche Kursziel. Oberhalb von 300 Dollar bleibt die charttechnische Ausgangslage dafür positiv.