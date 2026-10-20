ABB verbucht Rekordaufträge dank Rechenzentren-Boom

Zürich, 20. Okt (Reuters) - ⁠Dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) brummen die Geschäfte des Elektrotechnikkonzerns ABB. Getrieben von der Nachfrage nach Ausrüstung für Rechenzentren verbuchte das Schweizer Unternehmen im dritten Quartal einen Rekord beim Auftragseingang, wie ABB am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig kündigte der Siemens-Rivale ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit der japanischen Mitsubishi Electric an. An der Börse geriet die ABB-Aktie wegen Zweifeln an der Nachhaltigkeit des weltweiten KI-Booms und eines hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Gewinns ‌dennoch unter Druck.

Von Juli bis September kletterte der Auftragseingang von ABB um 40 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar. Im profitabelsten Geschäftsbereich Elektrifizierung, der Ausrüstung für die Stromversorgung von Rechenzentren liefert, schossen die Bestellungen um 70 Prozent nach oben. Im Segment der ⁠Rechenzentren selbst gab ⁠es ein dreistelliges Plus. "Rechenzentren waren herausragend", erklärte Konzernchef Morten Wierod. Es gebe keine Anzeichen für eine nachlassende Nachfrage oder eine Zurückhaltung der Kunden bei den Investitionen. Der konzernweite Umsatz stieg um 14 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar, während sich die operative Gewinnspanne (Ebita) auf 20,8 Prozent verbesserte. ABB hob den Jahresausblick leicht an und peilt nun ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an.

Wierod betonte, dass sich der Markt für den Bau von Rechenzentren weiter beschleunige. "Wir stehen erst ganz am Anfang der Einführung von Künstlicher Intelligenz, sowohl in ‌der Industrie als auch bei Privatpersonen", sagte der Konzernchef. Dies werde die Entwicklung in ‌den kommenden Jahren antreiben. Rechenzentren seien daher auf Jahre hinaus ein Wachstumsmarkt.

"NACHLASSENDE KI-EUPHORIE"

Um das Wachstum in Asien weiter anzukurbeln, gründet ABB ein Gemeinschaftsunternehmen mit Mitsubishi Electric. Für umgerechnet rund 495 Millionen Dollar erwirbt ABB eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an dem ausgegliederten Produktgeschäft der Japaner für Niederspannungs-Energieverteilung. Zudem ⁠übernimmt ABB die Vertriebsaktivitäten außerhalb Japans komplett. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden. Mittelfristig besteht eine Option auf ‌eine vollständige Übernahme. Wierod erklärte, Ziel sei es, damit zum Marktführer ⁠in Japan aufzusteigen und auch vom dortigen Ausbau der Rechenzentren zu profitieren.

ABB-AKTIE UNTER DRUCK

Trotz der starken operativen Zahlen verlor die ABB-Aktie an der Börse sechs Prozent an Wert. Saxo-Anlageexperte Erik Schafhauser wies darauf hin, dass das Management im vierten Quartal einen leichten Rückgang der operativen Marge gegenüber dem Vorquartal erwartet. Zudem habe der Gewinn je Aktie im dritten ‌Quartal die Analysten-Erwartungen verfehlt. ABB begründete dies mit Sondereffekten wie einer Belastung ⁠für eine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen im Zusammenhang mit der ⁠geplanten Übernahme des britischen Industrieausrüsters Rotork sowie Abschreibungen von 80 Millionen Dollar aus dem Verkauf des Robotikgeschäfts.

Analyst Marco Estermann von der Luzerner Kantonalbank wies auf die nachlassende KI-Euphorie am Markt hin, die die vergleichsweise hohe Bewertung der ABB-Aktie auf die Probe stelle. "Auch andere europäische Unternehmen, die vom KI-Boom profitieren, stehen heute unter Druck. Dies deutet darauf hin, dass der Markt nach einer starken Kursrallye das kurzfristige Aufwärtspotenzial für Industrieunternehmen mit KI-Bezug neu bewertet", so Estermann.

Anleger stellen zunehmend infrage, ob sich die gewaltigen Investitionen der Technologiekonzerne tatsächlich in absehbarer Zeit auszahlen werden. Diese Verunsicherung zeigte sich auch an den asiatischen Börsen, wo Halbleiter- und Rechenzentren-Titel aus den Depots der Anleger flogen. So brach die Aktie des südkoreanischen KI-Infrastrukturanbieters Elice Group bei ihrem Börsendebüt um fast 30 Prozent ⁠unter den Ausgabepreis ein. Zudem verschoben mehrere Rechenzentren-Firmen wie Firmus, AirTrunk und SB Energy zuletzt ihre Pläne für einen Börsengang.

(Bericht von Oliver Hirt und John Revill, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)