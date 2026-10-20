AKTIE im Fokus: Eon auf Tageshoch an Dax-Spitze - Bericht über Einsparungen

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Eon -Aktie hat am Dienstag einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Am Nachmittag setzte sie sich im schwächelnden Dax mit plus 2,0 Prozent auf 17,86 Euro an dessen Spitze. Allerdings dürfte erst ein Sprung über die 18-Euro-Marke dem Papier zu einer deutlicheren Erholungsbewegung verhelfen. Dort verläuft aktuell die 90-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend signalisiert.

Am Markt wurde auf einen Bericht des "Manager Magazins" verwiesen. Demnach arbeitet der Strom- und Gasnetzbetreiber an einem umfassenden Sparprogramm, das 2027 starten könnte. Unter dem Projektnamen "Polaris" sollen Kosten um 20 bis 25 Prozent reduziert werden, schrieb das Wirtschaftsmagazin unter Berufung auf Konzerninsider. Eon bestätigte dem Magazin, derzeit an einer Vereinfachung des derzeitigen Managementmodells zu arbeiten. Konkrete Beschlüsse gebe es jedoch noch keine./ck/he

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