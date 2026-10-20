AKTIE IM FOKUS: Mutares steigen auf September-Hoch - Natura soll verkauft werden

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Mutares ist am Dienstagnachmittag auf ein Tageshoch geklettert. Zuletzt legte sie um 3,6 Prozent auf 26,05 Euro zu und ist damit zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte September. Im bisherigen Jahresverlauf steht für den SDax -Wert aber immer noch ein Verlust von rund 13 Prozent zu Buche.

Mutares hatte am frühen Nachmittag gemeldet, eine Vereinbarung zur Veräußerung der polnischen Drogeriemarktkette Natura unterzeichnet zu haben. Der Vollzug werde noch in diesem Quartal angestrebt. Die geplante Veräußerung sei ein weiterer Schritt in der Portfoliostrategie, das Unternehmensengagement im Einzelhandelssegment zu reduzieren, hieß es. Finanzielle Details gab es keine./ck/he

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