Aktien Europa Schluss: Nahost-Friedenshoffnung im späten Handel stützt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Vage Hoffnungen auf eine Friedenslösung im US-Iran-Konflikt haben den europäischen Börsen am Dienstagnachmittag etwas Halt gegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 machte seine Verluste zeitweise wett, aus dem Handel ging er aber mit einem Minus von 0,38 Prozent auf 6.121,66 Punkte.

Die Märkte reagierten offenbar auf die erneute Verbreitung früherer Schlagzeilen des pan-arabischen Medienunternehmens Al-Araby Al-Jadeed, in denen auf einen Kompromissvorschlag der Vermittler aus Katar und Pakistan hingewiesen wurde. Dieser werde angeblich den Forderungen sowohl der US-amerikanischen als auch der iranischen Seite gerecht.

Der Schweizer Leitindex SMI baute seine Gewinne am Nachmittag aus, daraus resultierte zum Handelsende ein Plus von 0,76 Prozent auf 14.478,37 Punkte. Der britische FTSE 100 dämmte sein Minus auf 0,29 Prozent ein und ging mit 10.733,00 Zählern aus dem Handel./ajx/he