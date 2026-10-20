AKTIEN IM FOKUS: Siemens und ABB schwach trotz Rekordaufträgen der Schweizer

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens sind am Dienstag im wieder schwachen Marktumfeld besonders unter Druck geraten. Mit 255,85 Euro fielen sie unter ihre 200-Tage-Linien auf das tiefste Niveau seit Mai zurück. Dabei verloren die Papiere der Münchner fast 4 Prozent. Den Schweizer Konkurrenten ABB erwischte es trotz Auftragseingang auf Rekordniveau sogar noch etwas ärger.

Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs sah vor allem das Thema Elektrifizierung als Triebfeder, was grundsätzlich positiv auf Siemens und Legrand abstrahle. Durch die leichte Prognoseerhöhung von ABB sieht sie allerdings kaum Impulse, weil die Markterwartungen schon entsprechend ambitionierter gewesen seien. Richard Dawson von der Privatbank Berenberg sieht das Quartalsergebnis unter dem Konsens./ag/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
ABB
ABB LTD. ADR
LEGRAND

Das könnte dich auch interessieren

Personalvorständin Judith Wiese
Siemens warnt vor Abbau von Einstiegsjobs durch KIheute, 04:17 Uhr · dpa-AFX
Siemens-Schriftzug auf einem Panel vor blauem Himmel
Kooperation geplant
Nvidia-Chef: Deutschlands Industrie ist gut gerüstet für KI-Äraheute, 05:12 Uhr · Reuters
Nvidia-Chef: Deutschlands Industrie ist gut gerüstet für KI-Ära
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutet18. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzial18. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen