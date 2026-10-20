Amazon: Das Kursziel von 350 Dollar ist realistisch

Was bewegt die Aktie?

Mit einem Kursplus von fast fünf Prozent gehört Amazon zu den größten Gewinnern des Vortags. Die Aktie verzeichnet damit eine ihrer stärksten Aufwärtsbewegungen seit längerer Zeit. Morgan Stanley zählt Amazon zu den bevorzugten Aktien und sieht vor allem das Cloudgeschäft als wesentlichen Treiber des weiteren Wachstums.

Die Erwartungen für diesen Bereich sind hoch: Morgan Stanley rechnet mit einem Wachstum von 47 Prozent im Jahr 2027 und 42 Prozent im Jahr 2028. Künstliche Intelligenz (KI) bildet einen zentralen Bestandteil dieser Wachstumsperspektive. Zugleich erwartet die Bank, dass die Summe aus prozentualem Wachstum und Gewinnmarge im Cloudgeschäft über 90 liegt.

Für Amazon insgesamt erwartet Morgan Stanley bis 2028 einen Gewinn je Aktie von 16,50 Dollar. Das aktuelle Kursziel beträgt 350 Dollar. Dahinter steht die Einschätzung, dass Anleger sowohl die künftigen Wachstumsraten als auch das langfristige Potenzial des KI-Geschäfts unterschätzen. Dieses Potenzial reicht in der Betrachtung weit über die nächsten Geschäftszahlen hinaus.

Langfristig könnte das KI-Geschäft den jährlichen Cloudumsatz auf eine Billion Dollar steigern. Wenn Amazon diese Größenordnung erreicht, käme auch eine Verdopplung des Aktienkurses in Betracht. Zusätzlich eröffnet Robotik Möglichkeiten für deutliche Kosteneinsparungen im Lieferbereich. Damit bestehen neben dem erwarteten Cloudwachstum weitere Ansatzpunkte für eine bessere Geschäftsentwicklung.

Morgan Stanley hält außerdem eine große Partnerschaft zwischen Amazon und Meta für möglich. Eine solche Zusammenarbeit könnte Meta Zugang zu Amazons Logistiknetzwerk und dessen Prime-Kundennetzwerk bieten und zusätzliches Wachstum ermöglichen. Der nächste konkrete Termin sind die für den 29. Oktober erwarteten Geschäftszahlen. Dabei dürften auch die Aussagen der Geschäftsführung zum weiteren Potenzial besondere Aufmerksamkeit erhalten.

Martins Einschätzung

Amazon gehört angesichts des erwarteten Cloudwachstums und der Möglichkeiten durch KI zu den besonders attraktiven Aktien in diesem Bereich. Das Kursziel von 350 Dollar ist realistisch. Robotik bietet zusätzliches Einsparpotenzial; eine Partnerschaft mit Meta könnte die Wachstumsperspektive erweitern.

Für die Geschäftszahlen am 29. Oktober sind positive Aussagen der Geschäftsführung zum weiteren Potenzial zu erwarten. Der jüngste Aktionärsbrief hat die Perspektiven bereits überzeugend dargestellt.