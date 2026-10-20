Amazon kündigt Milliardeninvestitionen in Deutschland an

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Amazon will 2027 mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das kündigte der US-Konzern am Dienstag beim „Invest in Germany Summit“ in Berlin an. Die Mittel sollen unter anderem in den Ausbau von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz, das Logistiknetzwerk, das Satelliteninternet Amazon Leo sowie neue Inhalte für Prime Video fließen.Rund 4,8 Milliarden Euro sind nach Angaben des Unternehmens für den Ausbau der AWS-Region Frankfurt und der damit verbundenen Cloud- und KI-Infrastruktur vorgesehen. Amazon beschäftigt in Deutschland mehr als 40.000 unbefristete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch bereits angekündigte Logistikprojekte sollen mehr als 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Zudem plant der Konzern, ein zweites Forschungszentrum für Robotik und künstliche Intelligenz in Berlin zu eröffnen. Auch das Satellitenprojekt Amazon Leo soll in Deutschland weiter ausgebaut werden. Für die europäische Raumfahrtindustrie hat Amazon nach eigenen Angaben 24 Raketenstarts beim europäischen Startdienstleister Arianespace gebucht. Im Bereich Unterhaltung plant Prime Video bis Ende 2027 außerdem mehr als 15 neue deutsche Produktionen.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC