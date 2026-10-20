ANALYSE-FLASH: Goldman startet TAG Immobilien mit 'Buy' - Ziel 14,30 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von TAG Immobilien beim Kursziel von 14,30 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Jonathan Kownator am Dienstag. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 05:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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