ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 187 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Die Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebit) um zehn Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum trotz nachlassendem Rückenwind für das Betriebskapital und eines von intensiven Werbeaktionen geprägten europäischen Marktes sollte die Anleger zuversichtlich stimmen, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den vorläufigen Zahlen des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltheute, 13:00 Uhr · onvista
PlusSchwächster „Mag Seven“-Wert
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
PlusAbbauen, Absichern oder Verkaufen?