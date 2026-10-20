ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 330 Euro

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) etwas übertroffen, schrieb Tom Mills am Dienstag zu den Zahlen für das dritte Quartal. Die Deutsche Börse profitiere vom Status als "sicherer Hafen"./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Börse
Deutsche Börse ADR

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Gebeutelter Nasdaq 100 steuert auf Stabilisierung zugestern, 12:34 Uhr · dpa-AFX
Nasdaq-Schriftzug an der Fassade der Nasdaq-Zentrale in New York, USA
Aktien New York Ausblick
Nasdaq schwächelt nach Stabilisierung erneutheute, 12:45 Uhr · dpa-AFX
Die Börse in New York
Aktien New York
Gebeutelte Nasdaq-Börse stabilisiert sich zum Wochenauftaktgestern, 13:59 Uhr · dpa-AFX
Gebeutelte Nasdaq-Börse stabilisiert sich zum Wochenauftakt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltheute, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzenheute, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen