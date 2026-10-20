APA ots news: Hohe Umtauschquote von 36% für UBM-Anleihe

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    Am 16. Oktober 2026 endete das Umtauschangebot für die  
UBM-Anleihe 2023 - 2027. Während der Umtauschfrist tauschten 
Investoren ein Volumen von rund  18 Mio. Nominale. 

Wien (APA-ots) - Am 16. Oktober 2026 endete das Umtauschangebot für die  
UBM-Anleihe 
2023 - 2027 (ISIN AT0000A35FE2) mit einem Volumen von  50 Mio. 
Nominale. Während der Umtauschfrist tauschten Investor*innen ein 
Volumen von rund  18 Mio. Nominale, was einer hohen Umtauschquote 
von 36 % entspricht, insbesondere im Hinblick auf die ursprünglich 
hohe Platzierung der umgetauschten Anleihe im Retail. 

Die Barzeichnungsfrist des neuen 7% UBM Green Bond 2026-2031 ( 
AT0000A3XJY7) mit einer Laufzeit von fünf Jahren begann bereits am 6. 
Oktober 2026, wobei der Re-Offer Kurs mit 99,50% festgelegt wurde. 
Der UBM Green Bond 2026-2031 wird in Österreich, Deutschland und 
Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots 
und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur 
Zeichnung angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde für den 7% UBM 
Green Bond 2026-2031 bereits ein Gesamtvolumen (inkl. 
Umtauschergebnis) von  54 Mio. Nominale erreicht. Eine Zeichnung ist 
noch bis 23. Oktober 2026 möglich, wobei sich UBM die vorzeitige 
Schließung des Angebots und der Zeichnungsfrist vorbehält. Geplanter 
Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Notierung des UBM Green Bond 
2026-2031 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der 
Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der 
Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt. 

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- 
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment 
auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus 
tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit 
Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren 
Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle 
Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime 
Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten 
Transparenzanforderungen. 

Disclaimer : Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung ( 
EU) 2017/1129 ( Prospektverordnung ) und der Delegierten Verordnung ( 
EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und stellt weder ein 
Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf 
oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht 
in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen 
dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg 
verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung 
oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich 
von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die 
hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen 
insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch 
oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch 
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, 
Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und 
Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder 
eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote 
der Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2026-2031 ( 2026 
UBM-Teilschuldverschreibungen ) werden ausschließlich in Österreich, 
Deutschland und Luxemburg ( Angebot ) an dort ansässige Anleger auf 
Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten 
Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und 
Ergänzungsblätter) erfolgen, der von der FMA am 28.09.2026 gebilligt, 
in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie 
der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum 
Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der Prospekt ). Die Billigung 
des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM- 
Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner 
Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der 
Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor 
relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am 
Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos 
erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM- 
Teilschuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt 
verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. 
Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem 
Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen 
auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich 
unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und 
Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger 
werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie 
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und 
Chancen der Entscheidung, in die 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen 
zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in 
Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der 
Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin 
können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; 
auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen 
möglich. 

Rückfragehinweis: 
   Victor-Leon Eggenberger 
    
   Head of Investor Relations & ESG 
    
   UBM Development AG 
    
   Mob.: + 43 664 80 1873 104 
    
   Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com 
    
   Johannes Stühlinger 
    
   Head of Corporate Communications 
    
   UBM Development AG 
    
   Mob.: + 43 664 80 1873 184 
    
   Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com 

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OTS0007    2026-10-20/08:08
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