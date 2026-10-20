APA ots news: Hohe Umtauschquote von 36% für UBM-Anleihe

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtauschangebot für die UBM-Anleihe 2023 - 2027. Während der Umtauschfrist tauschten Investoren ein Volumen von rund 18 Mio. Nominale. Wien (APA-ots) - Am 16. Oktober 2026 endete das Umtauschangebot für die UBM-Anleihe 2023 - 2027 (ISIN AT0000A35FE2) mit einem Volumen von 50 Mio. Nominale. Während der Umtauschfrist tauschten Investor*innen ein Volumen von rund 18 Mio. Nominale, was einer hohen Umtauschquote von 36 % entspricht, insbesondere im Hinblick auf die ursprünglich hohe Platzierung der umgetauschten Anleihe im Retail. Die Barzeichnungsfrist des neuen 7% UBM Green Bond 2026-2031 ( AT0000A3XJY7) mit einer Laufzeit von fünf Jahren begann bereits am 6. Oktober 2026, wobei der Re-Offer Kurs mit 99,50% festgelegt wurde. Der UBM Green Bond 2026-2031 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde für den 7% UBM Green Bond 2026-2031 bereits ein Gesamtvolumen (inkl. Umtauschergebnis) von 54 Mio. Nominale erreicht. Eine Zeichnung ist noch bis 23. Oktober 2026 möglich, wobei sich UBM die vorzeitige Schließung des Angebots und der Zeichnungsfrist vorbehält. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Notierung des UBM Green Bond 2026-2031 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt. UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen. Disclaimer : Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung ( EU) 2017/1129 ( Prospektverordnung ) und der Delegierten Verordnung ( EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote der Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2026-2031 ( 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen ) werden ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg ( Angebot ) an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und Ergänzungsblätter) erfolgen, der von der FMA am 28.09.2026 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der Prospekt ). Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM- Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM- Teilschuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich. Rückfragehinweis: Victor-Leon Eggenberger Head of Investor Relations & ESG UBM Development AG Mob.: + 43 664 80 1873 104 Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com Johannes Stühlinger Head of Corporate Communications UBM Development AG Mob.: + 43 664 80 1873 184 Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0007 2026-10-20/08:08