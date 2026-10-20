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APA ots news: Innovation mit Praxisbezug: Zwölf Unternehmen im Finale der Innovation Challenge 2026

Wien (APA-ots) - Zwölf Unternehmen haben es ins Finale der Innovation  
Challenge 2026 
powered by Nagarro geschafft. Beim Pitch Day am 16. Oktober 
präsentierten die Finalisten ihre Innovationsideen einer 
interdisziplinären Expertenjury. Im Mittelpunkt der diesjährigen 
Einreichungen stehen vor allem künstliche Intelligenz, 
Automatisierung und die smarte Nutzung von Daten mit einem klaren 
Fokus auf konkrete Herausforderungen und Potenziale im Kerngeschäft. 

Die Bandbreite der eingereichten Projekte zeigt, wie unterschiedlich 
Unternehmen digitale Technologien einsetzen können: von der 
Optimierung operativer Prozesse und Produktionsabläufe über 
intelligente Lösungen für Energie, Logistik und Infrastruktur bis hin 
zu neuen Ansätzen für Softwareentwicklung, Finance und digitale 
Geschäftsmodelle. 

"Österreich mangelt es nicht an guten Ideen. Im Gegenteil, die 
Qualität der Einreichungen war auch in diesem Jahr beeindruckend und 
die Auswahl der Finalisten ist uns alles andere als leicht gefallen. 
Wir sehen deutlich, dass digitale Innovation zunehmend dort ansetzt, 
wo Unternehmen ihren größten Hebel haben: in konkreten 
Herausforderungen des Kerngeschäfts und der Erschließung zusätzlicher 
Wertströme", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder und Managing 
Director bei Nagarro. 

Zwtl.: Zwölf Unternehmen, vielfältige Innovationsansätze 

Für das Finale qualifiziert haben sich: 

- ams OSRAM 

- ASFINAG 

- BAUER KOMPRESSOREN 

- Del Fabro Kolarik Digital 

- Mondi Group 

- MOON POWER 

- ÖBB Business Competence Center 

- Raiffeisen Bank International 

- SALESIANER 

- SEW-EURODRIVE 

- SSI SCHÄFER 

- Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) 

Die vollständige Übersicht der Finalisten und ihrer eingereichten 
Innovationsideen finden Sie hier: 
https://www.nagarro.com/de/blog/finalisten-2026-innovation-challenge- 
powered-by-nagarro 

Zwtl.: 
Von der Idee zum Proof of Concept 

Die Innovation Challenge wird von Nagarro gemeinsam mit Amazon 
Web Services (AWS) und Ingram Micro umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen 
nicht allein der Innovationsgrad einer Idee, sondern auch ihr 
wirtschaftliches Potenzial und ihre technische Machbarkeit. Eine 
interdisziplinäre Jury aus Vertreter:innen der Bereiche Wirtschaft, 
Technologie und Innovation hat die Finalisten im Rahmen des Pitch 
Days bewertet. 

DECTRIS kennt die Innovation Challenge aus zwei Perspektiven: Das 
Unternehmen war 2024 selbst unter den ausgezeichneten Teilnehmern und 
ist in diesem Jahr auch in der Jury vertreten. "Entscheidend für eine 
gute Innovationsidee ist, welches konkrete Problem sie löst und 
welchen Mehrwert sie schafft. Es hat mir große Freude gemacht zu 
sehen, mit wie viel Engagement die Teams ihre Ideen präsentiert 
haben. Dieser Einsatz und der Praxisbezug haben die Juryarbeit für 
mich besonders spannend gemacht", sagt Roger Schroth, Chief Digital 
Officer von DECTRIS. 

Welche Projekte die Jury am meisten überzeugt haben, wird erst bei 
der Innovation Challenge Award Ceremony am 23. November 2026 in Wien 
bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten die Möglichkeit, ihre Konzepte 
gemeinsam mit Expert:innen von Nagarro als Proof of Concept im Wert 
von bis zu EUR 50.000 in die Praxis zu bringen. 

Jurymitglieder: Kerstin Roubin (Boyden), Roger Schroth (DECTRIS), 
Katja-Maria Huber (newPlanet.company), Sebastian Eckler, Nina Michor 
und Johann Füchsl (alle AWS Austria), Dominic Sabaditsch (Ingram 
Micro), Daniel Brezina, Michael Frank und Paul Kurt Haberfellner ( 
alle Nagarro). 

Über Nagarro 

Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native 
Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches 
Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher, 
verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet 
sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter 
aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das Unternehmen 
beschäftigt rund 18.700 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere 
Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com. 

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Pressekontakt Nagarro 
   Laura Spitz 
   Telefon: +43 664 80490225 
   E-Mail: laura.spitz@nagarro.com 

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OTS0168    2026-10-20/15:10
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