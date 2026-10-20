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Thema: Infrastruktur
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APA ots news: Smart bewegen, smart versorgen: Verkehrslösungen für die Städte von morgen

WKÖ-Veranstaltung beleuchtete, welche Rolle autonome  
Fahrzeuge, Lieferdrohnen und Seilbahnen im Stadtverkehr der 
Zukunft spielen 

Wien (APA-ots) - Wie sehen die Innenstädte der Zukunft aus und wie  
gelangen Waren 
dorthin? Welche Rolle spielen autonome Fahrzeuge, Drohnen oder 
Seilbahnen im Stadtverkehr? Und welche rechtlichen Rahmenbedingungen 
braucht es dafür? Diesen Fragen ging man bei der Veranstaltung "Smart 
bewegen, smart versorgen - Städte im Wandel: Lösungen für Verkehr und 
Versorgung" nach, zu der die Abteilung für Rechtspolitik der 
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gemeinsam mit der Bundessparte 
Transport und Verkehr heute in die WKÖ einlud. 

Für Rosemarie Schön , Leiterin der Abteilung für Rechtspolitik in 
der WKÖ, steht dabei fest: "Wir müssen uns nicht vor 
verkehrsberuhigten Innenstädten fürchten, sondern sollten die 
diversen Innovationen, die hier im Entstehen sind, als Chance für 
intelligente Verkehrslösungen sehen." Sie erinnerte an vorangegangene 
Schwerpunkte der Veranstaltungsreihe, in denen man sich einzelnen 
Themen wie beispielsweise im Vorjahr dem autonomen Fahren widmete. 
"Für die besten Lösungen gilt es, die Zukunftsthemen in ihrer 
Gesamtheit zu betrachten. Es reicht nicht nur auf eine Technologie zu 
setzen, sondern zum Wohle der Stadt sollten wir mehrere Innovationen 
gemeinsam verwirklichen", betonte Schön in ihren Eröffnungsworten. 

Elisabeth Rothmüller-Jannach , stellvertretende Obfrau der 
Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ, wies darauf hin, dass 
man sich zuerst die grundsätzliche Frage stellen müsse, wie eine 
lebenswerte Stadt aussehen soll. Dazu gelte es, Verkehr und Logistik 
gemeinsam zu betrachten. "Jede Stadt lebt davon, dass Menschen bewegt 
und Güter transportiert werden. Die Bäckerei benötigt ihre Zutaten. 
Das Krankenhaus braucht Medikamente. Der Handwerksbetrieb muss seine 
Kunden erreichen. Und auch der Handel setzt leistungsfähige Verkehrs- 
und Logistiksysteme voraus", erläuterte Rothmüller-Jannach. Die 
Herausforderung bestehe darin, diese Leistungen in immer dichter 
werdenden Städten effizient und nachhaltig zu erbringen. "Städte 
verändern sich, die Erwartungen an Umweltverträglichkeit, Sicherheit 
und Lebensqualität steigen. Das stellt die Transportwirtschaft sowie 
den öffentlichen Verkehr vor große Aufgaben, eröffnet aber auch 
enorme Chancen", sagte Rothmüller-Janach und betonte: "Die neuen 
Entwicklungen sind nicht isoliert zu betrachten. Die Stadt von morgen 
braucht kein Nebeneinander verschiedener Verkehrssysteme, sondern ein 
intelligentes Zusammenspiel." 

Stadtplanung muss auf Veränderungen reagieren 

Wie die Planung der Infrastruktur darauf reagieren muss, 
schilderte Martin Berger , Ordinariums für Raumplanung an der TU 
Wien. Schon jetzt seien große Veränderungen der Innenstädte zu 
beobachten: Laut Berger ist der Onlineanteil an den 
Einzelhandelsausgaben von 2017 bis 2026 um den Faktor 1,6 gestiegen, 
zugleich sind die Handelsfläche um 15 Prozent gesunken, die 
Leerstandsquote ist gestiegen. "Damit muss sich Planung 
auseinandersetzen", betont Berger und empfiehlt unter anderem, 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass für Lieferungen Raum vorhanden 
sein muss, sowie durch Anreize und Steuerung die dafür nötigen 
Maßnahmen zu setzen. 

Julie Garland von Avtrain, die aus Dublin zugeschaltet war, 
berichtete über erste Erfahrungen mit Drohnen in der City-Logistik in 
Irland, wo in einem Testbetrieb sogar Kaffee per Drohne geliefert 
wurde. Allerdings sind in dicht verbauten Gebieten rechtliche Aspekte 
zu beachten. Dabei gelten unterschiedliche Kategorien, wie Raphaela 
Reiner von AustroControl erläuterte. Bei der offenen Kategorie 
braucht es keine spezielle Genehmigung, bei der spezifischen sowie 
der zertifizierten Kategorie hingegen sind in Österreich eine 
Risikoanalyse sowie Genehmigung durch die AustroControl nötig. Dabei 
fließen u.a. Risiken für den Luftraum, Bevölkerungsdichte sowie 
Lärmentwicklung in die Bewertung ein. 

Alexandra Anderluh , Mobilitätsforscherin an der University of 
Applied Sciences St. Pölten, schilderte, wie weit einzelne 
österreichische Städte im Bereich Sustainable Urban Logistics 
Planning (SULP) sind und wie sich Unternehmen hier einbringen können. 
Denn solche Pläne enthalten in der Regel auch Zufahrtsbeschränkungen 
und Zero Emission Zonen. Wie darauf zu reagieren ist, diskutierten im 
Anschluss Andrea Faast von der Wirtschaftskammer Wien, Sonja Aboulez 
von der Post AG, Andreas Liebsch von der GO Asset Development GmbH 
und David Strauß von der FH des bfi Wien. Erste Ansätze, etwa 
Grätzelladezonen oder Postabholstationen, sind bereits in Umsetzung. 
Dennoch ist noch viel zu tun, etwa seien Genehmigungsverfahren zu 
beschleunigen und brachliegende Industrieflächen für die Logistik 
nutzbar zu machen. 

Automatisiertes Fahren: Technik ist bereits sehr weit 

Große Chancen ergeben sich auch durch automatisiertes Fahren. 
Hier ist die Technik bereits sehr weit, doch es bedarf auch komplexer 
rechtlicher Anpassungen. Über die Fortschritte bei den rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie erste Anwendungen für automatisiertes Fahren 
informierte Michael Nikowitz vom Infrastrukturministerium (BMIMI). 
Österreich teste bereits in Form von Leitprojekten und 
Modellregionen. Hier gelte es, sämtliche Akteure, von den Betreibern 
bis zu den Kommunen, einzubinden. um den Rechtsrahmen so zu 
gestalten, dass automatisiertes Fahren im öffentlichen Verkehr sowie 
im Güterverkehr tatsächlich einsetzbar und skalierbar ist. 

Liisa Andersen von Ruter As berichtete aus Oslo über die dortige 
ambitionierte Strategie, den gesamten Verkehr klimaneutral zu 
gestalten. Vor allem im Individualverkehr ist Norwegen mit einem E- 
Auto-Anteil an den Neuzulassungen von 98 Prozent Vorreiter, aber auch 
Modelle wie Carsharing und On-Demand-Services werden stark forciert. 
Mittels App wird versucht, den Kund:innen das in der jeweiligen 
Situation am besten geeignete Verkehrsmittel vorzuschlagen. 

Dass auch die Seilbahn gerade im urbanen Raum eine Rolle spielen 
kann, betonte Reinhard Fitz von Doppelmayr. Sie sind oftmals 
wichtiger Bestandteil integrierter Verkehrsplanung, Paris sei ein 
gutes Beispiel dafür: Nach der Identifizierung von Schwachstellen im 
öffentlichen Verkehr wurde eine Direktverbindung mittels Seilbahn 
geschaffen, die Zeit spart und einen nahtlosen Umstieg in die Metro 
ermöglicht. 

Gudrun Senk von den Wiener Linien, berichtete über die 
Herausforderung, 2,47 Millionen Menschen täglich - so viele steigen 
jeden Tag in ein öffentliches Verkehrsmittel in Wien ein - sicher und 
zuverlässig zu transportieren. Auch dabei spielt Automatisierung 
bereits eine Rolle, wobei dies aktuell oft Überwachungssysteme und 
einzelne Elemente wie Stellwerke oder Fahrzeugtüren betrifft, bei der 
in Bau befindlichen U5 aber dann schon vollautomatisiertes Fahren 
bedeuten soll. 

Zum Abschluss der Veranstaltung diskutierten Thomas Novak , 
Leiter des Pilotprojekts Roberta (selbstfahrende Busse), Martin 
Schmidt von der Holding Graz, Samira Chadli von SC CONCEPTS e.U. 
sowie Christian Holzhauser von der Wirtschaftskammer Wien darüber, 
wie Automatisierung die städtische Personenbeförderung verändern 
wird. Dabei waren sich die Podiumsteilnehmer einig: Die Technologie 
ist kein Selbstzweck, sondern muss auch Nutzen bringen, damit sie von 
den Menschen akzeptiert wird. (PWK565/DFS) 

Rückfragehinweis: 
   Digital Media & Communication 
   Pressestelle 
   Wirtschaftskammer Österreich 
   T 0590 900 - 4462 
   dmc_pr@wko.at 
    
   https://www.wko.at/oe/news/start 

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INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0188    2026-10-20/17:26
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