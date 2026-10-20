Aroundtown-Tochter Grand City Properties kauft 20 Prozent an LEG Immobilien

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) hat sich beim Immobilienkonzern LEG eingekauft. Insgesamt halte man nun 20,04 Prozent der LEG-Anteile, teilte die Aroundtown-Tochter am Dienstagabend in Luxemburg mit. Eine Aufstockung auf bis zu 29,9 Prozent sei eine der künftigen Möglichkeiten. Da der Buchwert des LEG-Anteils bei rund 1,8 Milliarden Euro und damit unterhalb der Bewertung an der Börse liege, sei ein einmaliger nicht zahlungswirksamer Gewinn möglich. Anleger der zuletzt stark unter Druck stehenden Immobilienaktien reagierten erfreut. Während die Anteile von Aroundtown und der Tochter Grand City Properties auf der Handelsplattform Tradegate leicht anzogen, legten die LEG-Papiere zunächst etwas mehr als drei Prozent zu./he/zb

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aroundtown
LEG Immobilien
Grand City Properties

Das könnte dich auch interessieren

Immobilienkonzern
Vonovia nähert sich Jahrestief - Nervöse Blicke auf Berlingestern, 07:31 Uhr · dpa-AFX
Vonovia-Logo auf einem Werbeschild in Hannover, Niedersachsen
Skeptischen Einstufung durch Analyst
Immobilienwerte weiter im Blick - Vonovia schwach, TAG gefragtheute, 06:27 Uhr · dpa-AFX
Vonovia-Logo auf einem Firmenschild an einer Hauswand in Dresden
Immobilienkonzern
Vonovia hält Vergesellschaftung in geplanter Form nicht machbargestern, 11:03 Uhr · dpa-AFX
Vonovia-Firmenfahrzeug mit Logo in Berlin vor Wohngebäuden geparkt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltheute, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzenheute, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorgestern, 14:10 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen