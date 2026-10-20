ASML: Der KI-Boom überrollt die Produktion – wie viel ist schon eingepreist?





55 Prozent mehr Umsatz, ein mehr als verdoppelter Quartalsgewinn – und Kunden, deren Nachfrage ASML selbst mit zusätzlichen Kapazitäten vorerst nicht vollständig bedienen kann: Der niederländische Chipausrüster rückt erneut in den Mittelpunkt des KI-Booms. Mit seiner EUV-Technologie besetzt ASML eine entscheidende Stelle in der Fertigung moderner Halbleiter. Doch die Börse erwartet bereits viel. Wie viel weiteres Wachstum rechtfertigt die Bewertung?





In der aktuellen Ausgabe von „Aktien im Fokus“ prüfen wir die neuesten Quartalszahlen, den angehobenen Ausblick und die Perspektiven der nächsten Technologiestufe High NA. Sie zeigen, welche Bedeutung die Projekte mit TSMC und Samsung haben, wo Exportkontrollen und mögliche Engpässe Risiken schaffen und worauf es im Chart jetzt ankommt. Sehen Sie sich die vollständige Analyse an und erfahren Sie, welche Erwartungen ASML künftig erfüllen muss.

















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