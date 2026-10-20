Batterie-Riese CATL enttäuscht - Konkurrenzkampf in China spitzt sich zu

Peking, 20. ⁠Okt (Reuters) - Das Gewinnwachstum des chinesischen Batterie-Riesen CATL hat sich im dritten Quartal wegen des schärferen Wettbewerbs und einer Abkühlung des chinesischen Automarktes deutlich verlangsamt. Der ‌Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,5 Prozent auf 21,2 Milliarden Yuan (rund 3,17 Milliarden Dollar), ⁠wie ⁠der weltgrößte Hersteller von E-Auto-Batterien am Dienstag mitteilte. Das war der geringste Anstieg seit fast zwei Jahren. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge mit einem Plus von gut 40 Prozent gerechnet. Der Umsatz ‌kletterte um 58,6 Prozent auf 165,2 ‌Milliarden Yuan, verfehlte jedoch ebenfalls die Prognosen von Experten.

Der schärfere Konkurrenzkampf spiegelt sich vor allem im Heimatmarkt ⁠wider. Branchendaten zufolge fiel der Marktanteil von CATL ‌in China bei der Installation ⁠von Batterien von 49,8 Prozent im Januar auf 40,9 Prozent im September. Der Rivale BYD steigerte seinen Anteil im gleichen Zeitraum von ‌17,4 Prozent auf ⁠21,1 Prozent. Weltweit konnte CATL ⁠seine Vormachtstellung jedoch ausbauen. In den ersten acht Monaten des Jahres stieg der globale Marktanteil auf 39,4 Prozent von 37,7 Prozent im Vorjahr, während der Anteil des zweitplatzierten BYD sank.

(Bericht von Qiaoyi Li, Yukun Zhang, Zhang Yan,Ju-min Park; Bearbeitet von Tom Käckenhoff.Redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)