Bericht: Nscale verhandelt mit Anthropic über 45-Milliarden-Dollar-Deal

Reuters · Uhr
Thema: KI
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Bangalore, 19. ⁠Okt (Reuters) - Der von Nvidia unterstützte Rechenzentrumsbetreiber Nscale steht einem Medienbericht zufolge vor einem weiteren milliardenschweren Geschäft mit dem KI-Entwickler Anthropic. Nscale verhandle mit dem Anbieter des Chatbots Claude über ‌den Verkauf von Rechenleistung im Wert von rund 45 Milliarden Dollar, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung ⁠auf Insider. ⁠Dabei gehe es um eine zweite Anlage auf dem sogenannten Monarch-Campus im Bundesstaat West Virginia. Diese solle eine Kapazität von 460 Megawatt liefern und mit den modernen Vera-Rubin-KI-Chips von Nvidia ausgestattet werden.

Nscale und Anthropic äußerten sich ‌zunächst nicht zu dem Bericht. Anthropic hatte ‌im August einen ähnlichen Vertrag über 45 Milliarden Dollar für die erste Anlage auf dem Campus abgeschlossen. Dem Bericht zufolge ⁠hat sich das KI-Unternehmen zudem ein Vorkaufsrecht für ein geplantes ‌drittes Gebäude gesichert.

Nscale musste zuletzt ⁠einen Rückschlag hinnehmen: Microsoft hatte sich aus einem Projekt für ein Vorzeige-Rechenzentrum zurückgezogen, da sich der Stromanschluss verzögerte und die Inbetriebnahme auf die 2030er Jahre ‌verschoben wurde. Gleichzeitig wächst an ⁠den Finanzmärkten die Skepsis gegenüber ⁠der schuldenfinanzierten Expansion der KI-Infrastruktur. In der vergangenen Woche war die Aktie des Nscale-Rivalen CoreWeave wegen Sorgen über dessen Schuldenberg von 50 Milliarden Dollar eingebrochen. Nscale ist seit seiner Gründung stark gewachsen und hat sein Vertragsvolumen innerhalb von zweieinhalb Jahren von 100 Millionen auf mehr als 103 Milliarden Dollar gesteigert.

(Bericht von Jaspreet SinghBearbeitet von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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